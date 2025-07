Weufen Immobilien & Verwaltung sponsert neuen Trikotsatz für Güdderath

Weufen Immobilien & Verwaltung zeigt sich als starker Partner im lokalen Amateursport: Pünktlich zur neuen Saison übergibt das Unternehmen einen nagelneuen Trikotsatz an den FC Eintracht Güdderath. Der frische Look unterstreicht nicht nur die Präsenz auf dem Feld, sondern symbolisiert auch das Engagement des Makler- und Verwaltungsprofi s für die Gemeinschaft vor Ort.



"Immer weniger Unternehmen engagieren sich im lokalen Sport. Dabei geht es nicht um große Summen, sondern um Sichtbarkeit, Verantwortung und Gemeinschaft. Weufen Immobilien & Verwaltung hat das erkannt und setzt mit seinem Engagement ein starkes Zeichen für den Amateur- und Breitensport – dafür sind wir sehr dankbar", so Alexander Dahmen, 1. Vorsitzender des FC Eintracht 1910 Güdderath e. V.



Joachim Weufen, Inhaber und Dipl.-Jurist des Unternehmens, ergänzt: "Als regionaler Anbieter wissen wir, wie viel Herzblut und Ehrenamt hinter einem Amateurverein stecken. Es ist uns ein Anliegen, diese Leidenschaft mit unserem Beitrag zu unterstützen – sei es im Trikot oder bei der Suche nach dem perfekten Eigenheim."



Weufen Immobilien & Verwaltung steht für fundiertes Fachwissen in den Bereichen Verkauf, Vermietung und Verwaltung sowohl von Wohn- als auch Gewerbeimmobilien. Das Engagement im Amateursport fügt sich nahtlos ein in das Credo des Unternehmens: Verantwortung, Kompetenz und Regionalität.