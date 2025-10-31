 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Stolz und aufgeregt zugleich: Maximilian Mahr (3.v.l.) führt einen Teil der deutschen U15-Fußballer im Testspiel gegen die U16 von 1899 Hoffenheim als Kapitän aufs Feld. © Yvonne Mahr
Wetzlarer Maximilian Mahr ist bei U15 des DFB direkt Kapitän

Teaser JUGEND: +++ Das Fußball-Talent aus Wetzlar, das für Bayern München kickt, gehört nun fest zum Stamm der deutschen U15-Nationalmannschaft. So hat er sein erstes Testspiel für den DFB erlebt +++

Wetzlar. Maximilian Mahr ist gerade von der Schule nach Hause gekommen und hat Indisch zu Mittag gegessen, da ruft die Zeitung aus der alten Heimat an. Der Grund: Das Fußball-Talent, das in Wetzlar aufwuchs, einst beim RSV Büblingshausen kickte, ehe es über den FSV Mainz 05 vor fünf Jahren zum FC Bayern ging, hat seinen ersten Einsatz in der deutschen U15-Nationalmannschaft hinter sich.

