Wetzlarer Maximilian Mahr ist bei U15 des DFB direkt Kapitän

Wetzlar. Maximilian Mahr ist gerade von der Schule nach Hause gekommen und hat Indisch zu Mittag gegessen, da ruft die Zeitung aus der alten Heimat an. Der Grund: Das Fußball-Talent, das in Wetzlar aufwuchs, einst beim RSV Büblingshausen kickte, ehe es über den FSV Mainz 05 vor fünf Jahren zum FC Bayern ging, hat seinen ersten Einsatz in der deutschen U15-Nationalmannschaft hinter sich.