 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Wetzlarer Fußballclub bekommt wohl 16 Punkte abgezogen

Teaser KLC WETZLAR: +++ Der Wetzlarer Fußball-C-Ligist FC Genclerbirligi ist vor dem Sportgericht Wetzlar hart bestraft worden. Wieso zu den bereits ausgesprochenen Strafen noch etwas hinzukommen könnte +++

von Redaktion · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser
Der FC Genclerbirligi Wetzlar hat vor dem Sportgericht erneut Punkte abgezogen bekommen. Ausschlaggebend dafür war der Einsatz nicht spielberechtigter Spieler. (Symbolbild) © Timo Babic
Der FC Genclerbirligi Wetzlar hat vor dem Sportgericht erneut Punkte abgezogen bekommen. Ausschlaggebend dafür war der Einsatz nicht spielberechtigter Spieler. (Symbolbild) © Timo Babic

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Wetzlarer. Aus vier mach zehn und in wenigen Tagen sehr wahrscheinlich 13: Nachdem der Wetzlarer Fußball-C-Ligist FC Genclerbirligi Wetzlar in einem Testspiel vor der Saison nicht einsatzberechtigte Spieler eingesetzt hatte, waren dem Verein bereits vier Punkte abgezogen worden. Das zugehörige Urteil fiel hierzu vor dem Regionalsportgericht. Dieses greift ein, wenn in einem Freundschaftsspiel zwei Teams aus unterschiedlichen Fußballkreisen aufeinandertreffen.

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