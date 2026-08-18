Wetzlarer Fußballclub bekommt wohl 16 Punkte abgezogen

Der FC Genclerbirligi Wetzlar hat vor dem Sportgericht erneut Punkte abgezogen bekommen. Ausschlaggebend dafür war der Einsatz nicht spielberechtigter Spieler. (Symbolbild) © Timo Babic

Wetzlarer. Aus vier mach zehn und in wenigen Tagen sehr wahrscheinlich 13: Nachdem der Wetzlarer Fußball-C-Ligist FC Genclerbirligi Wetzlar in einem Testspiel vor der Saison nicht einsatzberechtigte Spieler eingesetzt hatte, waren dem Verein bereits vier Punkte abgezogen worden. Das zugehörige Urteil fiel hierzu vor dem Regionalsportgericht. Dieses greift ein, wenn in einem Freundschaftsspiel zwei Teams aus unterschiedlichen Fußballkreisen aufeinandertreffen.