Wetzlar trifft dreifach

Schon in der Anfangsphase legte die Mannschaft von Sergej Helwich und Pascal Herche die Weichen auf Sieg: Markus Wetzlar vollendete artistisch nach einer Hereingabe von Lars Herche (8.), ehe Simon Sporleder nur zwei Minuten später nachlegte. Spätestens mit Sporleders Kopfballtreffer zum 3:0 nach einer Trümner-Flanke (37.) war die Partie zur Pause entschieden, auch wenn die Gäste weitere klare Chancen ausließen.

Nach Wiederanpfiff stemmte sich die Heimelf zunächst gegen die Niederlage und schnupperte am Anschlusstor. Doch stattdessen markierte Felix Trümner nach Vorarbeit von Herche das 4:0 (54.). Erst ein sehenswerter Distanzschuss von Martin Muschalla brachte die Gastgeber auf die Anzeigetafel (58.), ehe Wetzlar per direktem Freistoß (65.) und nach erneut starker Vorarbeit (84.) seinen Dreierpack schnürte. Den Schlusspunkt setzte Younas Husinkhell, der nach einem Pfostenschuss von Jonas Zilch abstaubte (86.).

Dank des klaren Erfolgs zieht die FSG Hochland an die Tabellenspitze vor Felsberg/Lohre/Niedervorschütz II, während Dillich mit drei Zählern Vorletzter bleibt. Am Sonntag empfängt die Knieling-Elf Schrecksbach II, Hochland misst sich zuhause mit der SG Melsunger FV/SC Rhünda II.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth II – FSG Hochland 2:6

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth II: Emirhan Ay, Marcel Eisenbach (24. Eduard Kaiser), Jan Maikranz, Stefan Schmunk (46. Jonas Zilch), Sascha Peter (46. André Walter), André Kaiser, Martin Muschalla, Jaime Dittel (82. Marcel Eisenbach), Younas Husinkhell, Ali Günes, Dominic Thomas - Trainer: Dennis Knieling

FSG Hochland: Andre Boucsein, Philipp Pomorin (46. Kilian Nordmann), Lars Herche, Axel Kirschner, Silas Lomp (46. Markus Grass), Simon Sporleder, Lars Kirschner, David Führer (82. Philipp Pomorin), Luis Armando Rivera Schulze, Markus Wetzlar, Felix Trümner (75. Silas Lomp) - Trainer: Sergej Helwich - Trainer: Pascal Herche

Schiedsrichter: Lucas Kiwitt

Tore: 0:1 Markus Wetzlar (8.), 0:2 Simon Sporleder (10.), 0:3 Simon Sporleder (37.), 0:4 Felix Trümner (54.), 1:4 Martin Muschalla (58.), 1:5 Markus Wetzlar (65.), 1:6 Markus Wetzlar (84.), 2:6 Younas Husinkhell (86.)