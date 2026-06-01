Wettswil verpasst hinter Tuggen die Aufstiegsspiele - Höngg steigt ab

Bitter: Wettswil-Bonstetten verliert in Dietikon mit 2:3 und verpasst die Aufstiegsspiele. Flavio Peters Anschlusstreffer fiel in der Nachspielzeit und zu spät für WB. – Foto: Kaspar Köchli

Am letzten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 fielen die letzten Entscheidungen. Trotz eines Sieges konnte der SV Höngg die Liga nicht halten und spielt nächste Saison eine Spielklasse tiefer. Ebenfalls bitter endete die Saison für Wettswil-Bonstetten, das wegen einer Niederlage gegen Dietikon die Aufstiegsspiele für die Promotion League verpasst. Vom Ausrutscher WBs profitierte Tuggen, das die Qualifikationsplätze als Tabellenzweiter im letzten Moment noch erreichte.

Doch der FC Widnau drehte die Partie gegen den FCK in der zweiten Hälfte noch herum und schubste so den SV Höngg wieder unter den Abstiegsstrich.

Abgestiegen: Höngger Sieg reicht nicht zum Ligaerhalt Der SV Höngg konnte trotz eines 1:0-Auswärtssieges bei der U21 des FC Winterthur die Liga nicht halten und steigt in die 2. Liga interregional ab. Besonders bitter: Die Stadtzürcher lagen nach der ersten Hälfte noch auf Kurs Richtung Ligaerhalt. Diego Kälin hatte die Höngger in Führung gebracht, und weil Konkurrent Widnau gleichzeitig zur Pause gegen Kosova zurücklag, hätte sich Höngg nach 45 Zeigerumdrehungen gerettet.

Enttäuscht: Wettswil-Bonstetten steht mit leeren Händen da Im abschliessenden Saisonspiel verlor Wettswil-Bonstetten auswärts beim FC Dietikon und verpasst damit die sicher geglaubte Play-Off-Qualifikation für die Promotion-League.

Verpasst: Kosova konnte Höngg keine Schützenhilfe bieten Wie erwähnt schaffte es der FC Kosova nicht, die Pausenführung gegen den FC Widnau in einen Sieg umzumünzen. Die Stadtzürcher verloren gegen die St. Galler mit 1:3 und beendeten damit die Spielzeit auf dem 11. Tabellenrang.

Wettswil-Bonstetten ging gegen Dietikon als Favorit ins Spiel. Doch die Partie verlief für WB anders als erwartet. Dietikon, für das es tabellarisch um nichts mehr ging, startete mutig und ging durch Noah Behringer verdient in Führung. WB fand erst nach einer Viertelstunde ins Spiel und kam durch Veljko Vukasinovic nach einem abgewehrten Freistoss zum eher überraschenden 1:1-Ausgleich. Zur Pause durfte sich WB glücklich schätzen, nicht zurückzuliegen, blieb aber dank günstiger Zwischenstände auf Aufstiegskurs.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams erspielten sich Chancen, ehe Dietikon erneut zuschlug: Valdrin Dalipi köpfte einen schnellen Angriff zur 2:1-Führung ein. WB wirkte danach verunsichert und fand kaum Lösungen gegen die entschlossene Defensive der Gastgeber. Zwar vergab Dietikon zunächst eine grosse Chance auf das dritte Tor, doch Diego Lobo krönte seine starke Leistung zehn Minuten vor Schluss mit dem 3:1. Der späte Anschlusstreffer von Flavio Peter per Handelfmeter kam zu spät.

Mit der 2:3-Niederlage verpasste WB die Aufstiegsspiele denkbar knapp. Da Taverne gleichzeitig einen Punkt holte, rutschten die Ämtler auf Rang vier ab. Trainer Hesam Mirzai zeigte sich tief enttäuscht: Der selbst erzeugte Druck habe sein Team gehemmt, während Dietikon befreit aufspielte und verdient gewann.

"Die Enttäuschung ist riesig. Der Match war für unsere Verhältnisse schlecht. Der Druck, den wir uns selber aufbauten, war gross. Unbedingt wollten wir die sensationelle 32-Punkte-Rückrunde mit Aufstiegsspielen krönen. Wir schafften es leider nicht, den Druck in eine positive Leistung umzuwandeln. Im Gegenteil: Wir wirkten teils gehemmt. Unser Gegner machte es aber auch gut, spielte befreit auf und warf alles in die Waagschale. Damit kamen wir nicht zurecht und verloren verdient", bilanzierte WB-Trainer Mirzai nach Spielende auf der vereinseigenen Webseite.

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Gesagt: "Der heutige Tag könnte nicht schöner sein"

Im letzten Saisonspiel hat der FC Tuggen dank eines 4:1-Sieges gegen Eschen-Mauren noch die Play-Offs für die Promotion League erreicht.

Auf dem Platz zeigte der FC Tuggen von Beginn an, dass der seine Chance auf die Play-Off-Spiele wahren wollte. Die Previtali-Elf trat engagiert auf, dominierte das Geschehen und war dem Gegner Eschen-Mauren spielerisch klar überlegen. Nach einer starken Anfangsphase brachte ausgerechnet der scheidende José Meier sein Team in der 25. Minute per Kopfball in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jakup Jakupov auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tuggen das bessere Team, musste jedoch kurzzeitig zittern, als Medin Murati in der 62. Minute für Eschen-Mauren auf 1:2 verkürzte. Die Gastgeber reagierten entschlossen und erhöhten in der Schlussphase nochmals das Tempo. Besonders Jakupov übernahm Verantwortung, war auf dem gesamten Feld präsent und leitete in der 70. Minute mit einer präzisen Vorlage das 3:1 durch Nathan Tayey ein. Die endgültige Entscheidung fiel sechs Minuten vor Schluss: Der eingewechselte Dardan Morina setzte sich auf der rechten Seite durch und traf mit einem wuchtigen Abschluss zum 4:1-Endstand.

Trotz des überzeugenden Sieges musste Tuggen nach dem Schlusspfiff noch auf die Resultate der Konkurrenz warten. Erst als die Niederlage von Wettswil-Bonstetten und das Unentschieden von Taverne bekannt wurden, brach grosser Jubel an der Linthstrasse aus: Tuggen hatte den Sprung auf einen Aufstiegs-Playoff-Platz geschafft und die Saison verlängert. Dementsprechend gross war die Freude bei Trainer Ivan Previtali: "Der heutige Tag könnte nicht schöner sein. Wir wussten, dass wir es nicht mehr in den eigenen Füssen hatten. Aber es ist immer alles möglich, wir mussten unsere eigenen Aufgaben bewältigen", jubelte er auf der vereinseigenen Webseite.

Gewonnen: Souveräner Auswärtssieg zum Abschluss

Im letzten Saisonspiel zeigte sich der FC Freienbach nochmal von seiner guten Seite. Die Höfner besiegten die bereits abgestiegene SV Schaffhausen auswärts mit 3:1.

Bei hochsommerlichen Temperaturen und auf dem bewässerten, entsprechend rutschigen Terrain in Schaffhausen erwischte das favorisierte Freienbach den deutlich besseren Auftakt. Noch keine zehn Minuten waren absolviert, als Luca Straub nach einem ersten geblockten Versuch erneut im Strafraum der Gastgeber an den Ball kam. Aus vielversprechender Position zog er mit dem linken Fuss sofort ab, doch sein Abschluss prallte an den Aussenpfosten und verhinderte damit die frühe Führung der Höfner nur hauchdünn.

Auch wenn Torchancen insgesamt Mangelware blieben, trat Freienbach nach dieser Grossmöglichkeit weiterhin gefährlicher auf und belohnte sich in der 34. Minute mit dem verdienten Führungstreffer. Eine präzise Hereingabe von Straub wurde von Dellova sehenswert mit der Hacke abgelenkt, womit er das 1:0 erzielte. Die Freude darüber hielt allerdings nicht lange an. Praktisch aus dem Nichts gelang Schaffhausen wenige Minuten später der Ausgleich. Nach einem schnellen Gegenangriff wurde die Freienbacher Hintermannschaft überrascht, wovon Thevanayagam profitierte und zum 1:1 einschob.

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Zur zweiten Halbzeit reagierte FCF-Trainer Stefan Flühmann mit einem Doppelwechsel und verlieh seinem Offensivspiel neue Impulse. Die Anpassungen zeigten rasch Wirkung: Der eingewechselte Vaz setzte sich über die linke Seite durch und drang in den Strafraum ein, wo er nur noch regelwidrig gestoppt werden konnte. Den daraus resultierenden Penalty übernahm der Gefoulte gleich selbst und verwandelte souverän zur erneuten Führung. Für die endgültige Entscheidung sorgte schliesslich Luca Straub. Mit seinem Treffer zum 3:1 in der 64. Minute krönte er eine starke persönliche Leistung und machte den Auswärtssieg perfekt.

Souverän: Kantersieg als Schlusspunkt

Gruppensieger YF Juventus hat das abschliessende Spiel gegen St. Gallens U21 klar mit 4:0 gewonnen. Für die Tore der Stadtzürcher waren zweimal Albion Avdijaj (8. und 45.+1. Minute), Leonardo Uka (68.) und Ron Sulejmani (75.) verantwortlich.