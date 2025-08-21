Wettswil tritt überzeugend auf - YF in Torlaune

Am zweiten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 ist YF Juventus seiner Favoritenrolle gegen Kosova in beeindruckender Manier gerecht geworden. Auch Freienbach war erfolgreich, während Tuggen und Höngg Heimniederlagen kassierten.

Dabei gelang dem FCWB bei Collina d'Oro die Umstellung in den Ligaalltag. Die Säuliämtler feierten dank einer kompakten, leidenschaftlichen Mannschaftsleistung einen 4:2-Erfolg. Schon nach einer Viertelstunde lagen sie 2:0 in Front. Später traf Janick Hager ein zweites Mal zum 3:1. Spätestens in der 83. Minute war die Partie entschieden, als der eingewechselte Brian Bellis sich ein Herz fasste und aus der Distanz traumhaft zum 4:1 traf. Der späte Anschlusstreffer der Hausherren blieb reine Ergebniskosmetik.

Aufgrund des Cup-Wochenendes waren Wettswil-Bonstetten und die U21 von Winterthur erst am Mittwoch im Einsatz. Für beide Teams ging es dabei ins Tessin.

Pech hatten hingegen die jungen Winterthurer. Die Partie in Mendrisio wurde wegen starken Regenfällen abgebrochen, sodass es zu einer zweiten Reise kommen wird.

Getroffen: Torfestival auf dem Juchhof

Der Gruppenfavorit YF Juventus fertigt den FC Kosova gleich mit 6:2 ab und bleibt auch im zweiten Auftritt makellos.

Bereits in der Startphase eröffnete Brahimi das Skore für die Gastgeber. Später waren es Tavares (29.) sowie zweimal Avdijaj (40. und 59.), die zwischenzeitlich auf 4:0 erhöhten. Daraufhin traf auch Kosova noch zweimal, doch YFs Einwechselspieler Uka und Casciato waren ebenso erfolgreich.

Gewonnen: Freienbach feiert ersten Saisonsieg in Dietikon

Im zweiten Spiel der neuen Saison konnte der FC Freienbach seinen ersten Dreier einfahren. Die Mannschaft von Trainer Flühmann setzte sich auswärts beim FC Dietikon mit 2:0 durch.

Wie schon zum Saisonauftakt mussten die Freienbacher erneut auf fremdem Platz antreten. Doch auch der zweite Auswärtsauftritt schien dem Team nichts auszumachen. Trotz leichter Anfangsvorteile für die Gastgeber aus dem Limmattal zeigte sich Freienbach von Beginn an fokussiert.

Die erste klare Torchance gehörte dann auch den Gästen: Nach einem Eckball scheiterten sowohl Gönitzer als auch Niyo am stark reagierenden Dietikon-Keeper Trazivuk. Kurz darauf durfte Freienbach dennoch jubeln. Sabino setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte den Ball in den Strafraum, wo Jerome Stähli mitgelaufen war und die Vorlage gekonnt zur Führung verwertete.

Dietikon brauchte einige Zeit, um sich vom Rückstand zu erholen. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren dann den Druck spürbar. Doch Freienbach konnte sich auf einen glänzend aufgelegten Leon Merkas im Tor verlassen, der mit zwei starken Paraden gegen Mutabdzic den Ausgleich verhinderte. In dieser Phase konzentrierten sich die Höfner vor allem auf die Defensive und verteidigten den knappen Vorsprung mit viel Einsatz.

Gelegentlich sorgten sie jedoch durch schnelle Gegenstösse für Entlastung – mit Erfolg: Rund 15 Minuten vor dem Ende wurde der eingewechselte Josh Gasane im gegnerischen Strafraum nach einem Vorstoss über rechts regelwidrig zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Da der letztjährige Standardschütze, Torhüter Diego Yanz, nicht mehr im Kader steht, übernahm Dario Marcon die Verantwortung – und verwandelte souverän zum 2:0-Endstand.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach)

Während bei Freienbach die Freude über den Sieg gross war, haderte Dietikons Trainer Daniel Tarone. "Die Körpersprache meiner Spieler war ungenügend. Die Mentalität eine Katastrophe. Ich bin masslos enttäuscht", äusserte er sich in der "Limmattaler Zeitung".

Verloren: Höngg wieder tor- und punktelos

Nach der 0:2-Niederlage gegen Kosova zum Auftakt verlor der SV Höngg auch die zweite Partie der Saison mit 0:2, diesmal zu Hause gegen Absteiger Baden.

Gesagt: "Am Kader liegt es nicht"

Der FC Tuggen muss zum Auftakt der neuen Saison eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Gegen den neu formierten AC Taverne unterlagen die Märchler mit 0:2.

Die ambitionierten Gastgeber fanden nur schwer in die Partie und gerieten bereits in der 12. Minute in Rückstand: Bandeira wurde am zweiten Pfosten völlig alleingelassen und verwertete problemlos zur Führung für die Gäste. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel – allerdings mit wenig offensiven Akzenten auf beiden Seiten. Während Tuggen kaum für Gefahr sorgen konnte, nutzte Taverne eine weitere Gelegenheit und erhöhte nach rund 30 Minuten durch Rosa auf 2:0.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AC Taverne (@ac_taverne)

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der FCT und kam phasenweise zu guten Aktionen im Angriff. Die beste Chance vergab der eingewechselte Jakupov, der mit einem Strafstoss an Keeper Peev scheiterte. Auf der Gegenseite hatte Tuggen Glück, als Taverne in der 65. Minute nur die Latte traf. Trotz weiterer Bemühungen und einer engagierten Schlussphase blieb der verdiente Anschlusstreffer der Tuggner aus.

Nach dem Spiel suchte man in Tuggen nach Gründen für den enttäuschenden Auftritt. Die verletzungsbedingten Ausfälle wollte Jonas Rüegg allerdings nicht als Ausrede gelten lassen. "Nein, am Kader liegt es nicht. Es liegt an der Einstellung von jedem Einzelnen – das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, als wir plötzlich wieder Duelle gewinnen, die wir vorher verloren haben. Wir hatten bestimmt das Gefühl, dass es gegen ein junges Taverne ein einfaches Spiel gibt und mussten merken, dass das nicht so ist", merkte Rüegg im "March Anzeiger" selbstkritisch an.