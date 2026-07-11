Wettswil holt Interregio-Torjäger und zwei Winterthur-Talente

– Foto: Rocco Bartsch

FC FreienbachTrainer: Stefan FlühmannZugänge: Diego Kälin (SV Höngg), Alija Hadziarapovic (SV Höngg), Valentino Giansiracusa (FC Kosova)Abgänge: Leon Hajrizi (Grasshopper Club Zürich II)FC Gossau SGTrainer: Giuliano ToblerZugänge:Abgänge: Yannick Stacher (FC Romanshorn)FC KosovaTrainer: Emilio Jose GesteiroZugänge: Jan Stocker (SV Höngg), Raul Passaseo (SV Höngg), Mijo Jakovljevic (SV Höngg), Leonit Trolli (FC Uster), Brendon Abazi (SC Brühl), Bleon Asani (FC Regensdorf), Rafael Oliveira Pais (FC Tobel-Affeltrangen 1946), Egézon Dauti (FC Zürich II), Lorenzo Giorgi (FC Dübendorf)Abgänge: Valentino Giansiracusa (FC Freienbach), Arjanit Muji (FC Klingnau)FC LocarnoTrainer: Matteo MorandiZugänge: Florjan Seferaj (FC Malcantone)Abgänge:FC MendrisioTrainer: Amedeo StefaniZugänge: Emin Karabasic (AS Castello), Zoran Josipovic (FC Collina d'Oro), Nikola Milosavljevic (FC Collina d'Oro), Alessandro Zecca (AS Castello), Thomas Candeloro (FC Malcantone), Alessandro Maestri (AS Castello), Filippo Maestri Caravita (AS Castello), Francesco Nicastri (FC Stabio), Mirco Martinazzo (AS Castello), Samuel Delli Carri (FC Paradiso), Alessio Roncari (FC Malcantone)Abgänge: Abdel Zidane Moussa (FC Malcantone), Fabio Moor (FC Rotkreuz), Giona Pettenuzzo (AS Castello), Alessio Calacoci (FC Cadenazzo), Noel Kabamba (FC Collina d'Oro)FC St. Gallen IITrainer: Gianluca FrontinoZugänge: Patrice Eigenheer (FC Seuzach)Abgänge:FC ThalwilTrainer: Gianni LavignaZugänge: Yannis Barrow (FC Wiedikon), Flynn Kopp (FC Red Star Zürich), Aleksandar Trazivuk (FC Dietikon), Michele Pepe (SV Höngg), Damjan Simic (FC Dietikon)Abgänge: Laze Stojkovski (FC Mutschellen)FC TuggenTrainer: Michele PolverinoZugänge: Noel Romano (FC Wohlen), Anel Sefer (SC Kriens), Roman Heini (FC Red Star Zürich), Dominic Edward Philips (FC Winterthur II), Mirza Hasanbegovic (Gefle IF/SWE)Abgänge: Alessandro Kräuchi (FC Rüthi), Björn Bonthuis (Zug 94), José Meier (FC Eschenbach), Nikola Vasic (FC Linth 04), Andrei Herlea (?)FC Wettswil-BonstettenTrainer: Etienne ScholzZugänge: Julius Holder (FC Winterthur II), Gionata Centoducato (FC Uster), Nemanja Petrovic (FC Bülach), Levin Castagna (FC Winterthur II)Abgänge: Marc Figueiredo (SC YF Juventus), Nicolas Schneebeli (Rücktritt)FC WidnauTrainer: Andreas LüchingerZugänge: Bendegüz Györky (USV Eschen-Mauren), Mike De Man (Altach Juniors/AUT), Livio Schmid (FC Diepoldsau-Schmitter), Manoah Egbon (FC Rebstein), Yasir Mihci (Voralberg U18/AUT)Abgänge: Ulrich Rhiner (FC Buchs), Diego Liechti (Rücktritt), Timo Faleschini (Rücktritt)FC Winterthur IITrainer: Luigi de DonnoZugänge: Patrik Gjidoda (FC Solothurn)Abgänge: Carmine Chiappetta (FC Schaffhausen), Dominic Edward Philips (FC Tuggen), Ifeanyichukwu Onwuzulike (FC Liefering/AUT), Julius Holder (FC Wettswil-Bonstetten), Levin Castagna (FC Wettswil-Bonstetten)USV Eschen-MaurenTrainer: Patrick WinklerZugänge: Marin Cavar (SC Brühl), Adem Draganovic (Besa Dobri Dol/MAZ), Liam Kranz (FC Schaan), Niclas Jordan Bickel (Vejgaard B/DÄN), Loïc Aurel Gyr (FC Ems), Alessandro Lo Russo (FC Vaduz U18), Jonas Uehli (Chur 97), Albanor Sherifi (Chur 97), Silvan Schädler (FC Vaduz II)Abgänge: Bendegüz Györky (FC Widnau), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Villiam Pizzi (FC Balzers), Menderes Caglar (FC Schaan), Alessandro Hossmann (FC Balzers), Enea Zappala (FC Bad Ragaz), Fernando De Moraes Sanfelice (FC Triesen)

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich