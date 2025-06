Wettswil-Bonstetten 2 zweiter Absteiger - YF 2 schlägt Zürich City

Da hilft auch kein Kung-Fu: Zürich City verliert gegen YF Juventus 2 mit 1:2 - für YF wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg. – Foto: frozeninmotion.eu / Kesselmark

In der zweitletzten Runde reicht Wettswil-Bonstetten 2 ein 2:2-Unentschieden nicht, um noch in die Entscheidung im Kampf um den Abstieg einzugreifen. Grund dafür sind die 2:1-Siege von YF Juventus 2 (gegen Aufsteiger Zürich City) und Red Star 2 (bei Absteiger Oerlikon/Polizei). Durch den 4:1-Sieg von Horgen in Wädenswil entstand eine deutliche Lücke zwischen den Verfolgern der Spitze und den ungefährdeten Mittelfeld-Klubs.

Wettswil-Bonstetten 2 muss absteigen

Durch die Siege der direkten Gegnerschaft wurde Wettswil-Bonstetten 2 die Hoffnung genommen, den Abstieg noch verhindern zu können. Seit der Saison 18/19 gehörten die Säuliämtler ununterbrochen der höchsten Regionalliga an. Das 2:2 gegen Unterstrass ist nun die Vollzugsmeldung. Der erst 17-jährige Finn Huber schoss die Untersträssler nach einer halben Stunde in Führung. Nach einer guten Stunde konnte Burgardt ausgleichen, aber zehn Minuten später erzielte mit Yosef ebenfalls ein Jugendlicher den erneuten Führungstreffer. Der 2:2-Ausgleich von Horak tief in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am traurigen Ausgang für das Heimteam.

Zürich City unterliegt auch YF Juventus 2

Nachdem Aufsteiger Zürich City vor einer Woche bereits Red Star 2 unterlag, bleibt nun mit YF Juventus 2 ein weiterer in den Abstiegskampf involvierter Verein mit einem 2:1 siegreich. Nach einer knappen Viertelstunde brachte der 18-jährige Foncha das Heimteam in Führung. In der 27. Minute glich Ramaj, der in der Vorrunde zwischenzeitlich noch auf dem Juchhof kickte, für die Nordzürcher aus. Den Siegtreffer erzielte Dordevic in der 56. Minute; dieser spielte vor der Winterpause noch in Witikon. Damit bleibt YF Juventus in der Poleposition und kann in der Schlussrunde in Adliswil die Rettung selbst in die Wege leiten.