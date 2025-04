Wettswil bezwingt Tuggen - Winterthur U21 schiesst sich an die Spitze

Am 24. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat Winterthur dank eines 3:0-Sieges über Freienbach die Tabellenführung übernommen. Wettswil gewinnt das Verfolgerduell gegen Tuggen und auch YF Juventus ist noch nicht ganz raus im Aufstiegsrennen. In der Erstliga-Gruppe 2 verliert Dietikon zu Hause.

Tuggen tat sich danach schwer, eine überzeugende Antwort zu finden. Vielmehr musste das Team aus dem Märchlerland am Ende froh sein, nicht höher verloren zu haben. Wettswil vergab mehrere aussichtsreiche Kontergelegenheiten, verpasste aber die frühzeitige Entscheidung. Letztlich blieb es beim knappen, aber verdienten Heimsieg – und damit bleibt WB in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Nach dem Seitenwechsel gelang der Lichtsteiner-Elf dann ein perfekter Start. In der 47. Minute hebelte sie mit einer sehenswerten Kombination die Abwehr der Gäste aus – Figueiredo stand am Ende goldrichtig und verwertete aus kurzer Distanz zum 1:0.

Mehr zu Wettswil-Bonstetten - Tuggen

Übernommen: Winterthur neu auf dem Leaderthron

Gegen den neuen Tabellenführer Winterthur U21 tritt der FC Freienbach ohne Punkte die Heimreise an. Die Höfner unterliegen klar mit 0:3.

Wie gewohnt begann Winterthurs U21 mit viel Tempo und versuchte von Beginn an, Freienbach mit ihrem druckvollen Offensivspiel in die eigene Hälfte zu drängen. Diese Taktik zahlte sich erneut schnell aus: Nach weniger als zehn Minuten landete ein weiter Einwurf über mehrere Umwege bei Labinot Bajrami, der am langen Pfosten frei vor Yanz auftauchte und zur Führung für die Hausherren einschob.

Freienbach tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Erst nach etwa 20 Minuten kam die Mannschaft von Trainer Stefan Flühmann besser in die Partie und konnte das Geschehen ausgeglichener gestalten. Nennenswerte Torchancen blieben jedoch vorerst Mangelware – abgesehen von einigen Freistössen.

Kurz vor der Pause nahm die Partie wieder Fahrt auf. Zunächst scheiterte Winterthur gleich zweimal knapp am zweiten Treffer. Dann bot sich auch Freienbach eine grosse Gelegenheit: Teixeira setzte sich auf dem Flügel durch und legte auf Vaz ab, doch dieser konnte die Chance aus aussichtsreicher Position nicht verwerten.

Der Start in die zweite Halbzeit gehörte klar Winterthur. Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Barletta aus halbrechter Position auf 2:0. Nur wenige Augenblicke später nutzte Torhüter Spagnoli mit einem weiten Abschlag eine Unachtsamkeit in der Freienbacher Abwehr – Bajrami war zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 3:0. Freienbach bemühte sich um eine Antwort, fand jedoch nicht mehr richtig zurück ins Spiel. Immerhin bewahrten Torhüter Diego Yanz und seine Vorderleute die Flühmann-Elf vor weiteren Gegentreffern.

Getroffen: YFs Formstärke hält an

Mit 3:0 setzt sich YF Juventus gegen Mendrisio durch und kann damit zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Die Mannschaft von Danijel Borilovic begann das Spiel druckvoll und erhielt nach einer Viertelstunde einen Foulelfmeter zugesprochen. Mendrisios Keeper Vidovic hatte Chagas von den Beiden geholt. Avdijaj trat an und verwertete sicher zum 1:0. Noch vor dem Pausentee erhöhte Kubli auf 2:0, nachdem er eine schönen Kombination in der Mitte abschloss.

In der zweiten Hälfte versuchte Mendrisio, das dringend auf Punkte angewiesen ist, den Rückstand wettzumachen. Alle Bemühungen der Tessiner verpufften allerdings. YF machte mit einem Konter, den erneut Avdijaj erfolgreich abschloss, in der Schlussphase der Partie den Deckel drauf.

Angehalten: Kosova weiter im Hoch

Ähnlich gut wie bei YF Juventus ist die Form des FC Kosova seit Jahresbeginn. Die Stadtzürcher gewannen mit 5:1 gegen die SV Schaffhausen und feierten damit im achten Spiel seit dem Jahreswechsel bereits den fünften Sieg.

Bereits zur Pause lag das Team von Urs Wolfensberger (hört und schaut dazu unseren aktuellen Podcast mit ihm) 3:0 vorne. Dies wollte dann auch SVS-Coach Ken Schuler nicht schönreden. "Die Leistung in der ersten Halbzeit war ungenügend", sagte er gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten".

Die "Spielvi" wartet damit mit dem neuen Cheftrainer noch immer auf den ersten Sieg in der Meisterschaft im 2025.

Geteilt: Höngg sichert sich wichtigen Punkt

Am hinteren Tabellenende hat der SV Höngg auswärts gegen Eschen/Mauren einen wichtigen Zähler mitnehmen können. Dank eines Treffers von David Rutz in der 70. Minute spielten die Stadtzürcher im Fürstentum Liechtenstein 1:1.

Harmlos: Schwaches Dietikon verliert zu Hause

Für den FC Dietikon gab es am 24. Spieltag der Erstliga-Gruppe 2 keine Punkte. Die Limmattaler unterlagen auf der Dornau mit 0:2 dem FC Wohlen.

Die Dietiker zeigten im Spiel mit den Aargauern keine schlechte Leistung. Die Mannschaft von Daniel Tarone liess in der Offensive aber erneut die nötige Entschlossenheit vermissen. "Uns fehlt die Qualität vor dem gegnerischen Tor. Das war schon in der Vorrunde so", klagte der Cheftrainer Tarone nach Abpfiff in der "Limmattaler Zeitung".

Dabei hatten die Dietiker zwar einige Gelegenheiten, doch fehlte ihnen im entscheidenden Moment die Kaltschnäuzigkeit, die es eben braucht. Ausserdem schlichen sich in der sonst stilsicheren Abwehr einige Unsauberkeiten ein, die Wohlen eiskalt bestrafte. Auch die Abstimmung stimmte bei der Tarone-Elf nicht wie gewünscht: Bei beiden Gegentreffern stand der Torschütze jeweils recht alleine vor dem Dietiker Kasten.

