Wettswil bedient sich bei Gruppengegner

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 3 getätigt

FC Collina d'Oro

Trainer: Andrea Lanza

Zugänge: Joco Stojanovic (AS Castello), Agustin Espel Hernández (US Giubiasco)

Abgänge: Riccardo Rossi (Italien)



FC Dietikon

Trainer: Daniel Tarone

Zugänge: Josiah Daniel (USV Eschen-Mauren), Sofiane Basri (FC Dietikon II), Shefki Aslani (FC Dietikon II), Andrija Andjelkovic (SV Höngg), Diego Lobo (SV Schaffhausen), Noah Behringer (FC Basel II), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (SC YF Juventus), Dennis Boakye (FC Rotkreuz)

Abgänge: Dennis Aberia (FC Thalwil), Berna Baldeh Baldeh (Italien), Petar Ugljesic (FC Neuenhof), Salah Kermi (FC Bülach), Jeffry Kiabonga Kikanda (?), Nicolas Simon Mbazoa (FC Red Star Zürich), Ken De Ridder (BSC Old Boys)

FC Freienbach

Trainer: Stefan Flühmann

Zugänge:

Abgänge: Lukas Espinosa de la Cruz (FC Wädenswil)



FC Kosova

Trainer: Emilio Jose Gesteiro

Zugänge: Imran Bunjaku (SC YF Juventus), Martim Patricio Cardoso Cardoso (FC Wil II), Riad Rexhepi (SC YF Juventus II), Daris Sabotic (Grasshopper Club Zürich II)

Abgänge: Armaan Kalra (FC Red Star Zürich), Alessandro Gomes De Araujo Junior (Zürich City SC), Pren Gjini (FC Wohlen), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Thalwil/USV Eschen-Mauren)



FC Mendrisio

Trainer: Amedeo Stefani

Zugänge: Moris Sportelli (FC Legnago Salus/ITA), Alessio Calacoci (Codogno/ITA), Samuele Lago (AS Castello)

Abgänge: Riccardo Bini (FC Chiasso), Senai Estephanos (Team Ticino U19), Justyn D'ippolito (?), Bruno Martignoni (US Giubiasco), Alessandro Castellan (SC Balerna)



FC St. Gallen II

Trainer: Damian Senn

Zugänge: Robin Handermann (USV Eschen-Mauren), Vincent Spari (SV Lafnitz/AUT), Dario Stöber (FC Winterthur II), Jorge Rans Almario (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)

Abgänge:



FC Tuggen

Trainer: Ivan Previtali

Zugänge: Edvin Osmani (FC Struga Trim-Lum/MAZ), Colin Hegner (FC Baden)

Abgänge: Sandro Wieser (FC Ruggell)



FC Wettswil-Bonstetten

Trainer: Hesam Mirzai

Zugänge: Owen Lewis (FC Baden)

Abgänge:



FC Widnau

Trainer: Andreas Lüchinger

Zugänge: Ulrich Rhiner (Chur 97), Oliver Neumann (FC Vaduz II), Hakija Canoski (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Rikard Oroshi (FC Arbon 05), Sinan Özcelik (FC Rorschach-Goldach)

Abgänge: Tobia Walt (Pause), Erolind Sylaj (FC Besa SG), Orhan Ademi (FC Au-Berneck 05), Besart Bajrami (Pause), Emir Murati (FC Au-Berneck 05)





FC Winterthur II

Trainer: Mario Cantaluppi

Zugänge: Christoffer Bopp (SC YF Juventus)

Abgänge: Aaron Moyane (FC Seuzach), Andrin Ulli (FC Baden), Dario Stöber (FC St. Gallen II), Peter Sebök (Kazincbarcikai SC/UNG), Tim Senti (FC Baden)



SC YF Juventus

Trainer:

Zugänge: Junior Eyamba (SC Austria Lustenau/AUT), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Kedus Haile-Selassie (zuletzt FC Baden)

Abgänge: Imran Bunjaku (FC Kosova), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (FC Dietikon)



SV Höngg

Trainer: Fatmir Alijaj

Zugänge: Sinan Ulu (FC Seefeld), Luljan Azizi (FC Baden Nachwuchs), Justin Pfister (FC Wohlen), Ercan Kacir (FC Wohlen II), Adrián Rojo Colomar (PE Sant Jordi/ESP), Luka Luburic (NK Tekstilac Sinj/CRO)

Abgänge: Alexander Seupke (FC Maur), Andrija Andjelkovic (FC Dietikon), Rachad Ganiyou (FC Wiedikon), Adam Burgos (G.S.I. Rümlang 1964)



SV Schaffhausen

Trainer: Ergün Dogru

Zugänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (FC Unterstrass), Muhammed Musab Aydin (FC Klingnau), Robin Belser (SC Cham), Emsed Bajrami (FC Oerlikon/Polizei)

Abgänge: Enrico de Nobile Berglas (FC Beringen), Damian Corbisiero (Linzer ASK Amateure/AUT), Caner Türkmen (FC Uster), Diego Lobo (FC Dietikon), Alen Saipi (FC Beringen)



USV Eschen-Mauren

Trainer: Michele Polverino

Zugänge: Andri Zimmermann (FC Kreuzlingen), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Enea Zappala (Chur 97), Menderes Caglar (FC Montlingen), Aleksandar Mladenovic (FC Buchs), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Thalwil/FC Kosova)

Abgänge: Alex Ybrah (FC Altstätten), Robin Handermann (FC St. Gallen II), Josiah Daniel (FC Dietikon), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach), Lukas Graber (FC Schaan), Ismael Adejumo Jimoh (AC Taverne), Decio Ferreira Da Silva Neto (Schwarz-Weiss Bregenz II/AUT), Viktor Pajic (FC Au-Berneck 05)

