Wettringen und Münster unter Druck, Emsdetten 05 empfängt SCA Die Spieltags-Vorschau in der Landesliga 4 von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Retajski

Ostern ist vorüber und somit gehen die Amateurligen Westfalens in den Saison-Endspurt. In der Landesliga 4 bedeutet das acht Wochen Fußball, Non-Stop. So langsam geht es auf die entscheidende Phase zu. Sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf kann sich noch einiges bewegen. Wir blicken auf den 23. Spieltag in der Landesliga 4.

Krisengipfel im "Hiärtken" Fangen wir im Keller der Tabelle an. Im tiefsten Keller. Nach dem Rückzug der ohnehin hoffnungslos abgeschlagenen SG Bockum-Hövel sind noch zwei der unbeliebten Tickets in die Bezirksliga zu vergeben. Nach aktuellem Stand würde es Vorwärts Wettringen und Borussia Münster erwischen. Beide Teams stehen schon längere Zeit im unteren Tabellendrittel und verfolgen einzig und allein das Ziel des Klassenerhaltes. Am Sonntag gastiert die Borussia bei den Wettringern – möglicherweise zu einer entscheidenden Begegnung im Abstiegskampf. Bei jeweils einem Spiel in der Hinterhand beträgt der Abstand der Münsteraner derzeit fünf, bei Vorwärts sieben Zähler auf die Ibbenbürener Spielvereinigung und den rettenden dreizehnten Tabellenplatz. Auf beide Teams warten anspruchsvolle Restprogramme, so trifft Wettringen noch auf Mannschaften wie den SV Burgsteinfurt, Emsdetten 05 oder RW Deuten. Die Borussia hat noch Aufeinandertreffen mit Tabellenführer Lünen, dem SC Altenrheine und ebenfalls dem SV Burgsteinfurt vor der Brust. So liegt auf der kommenden Begegnung für beide Kontrahenten ein hoher Druck. Wer verliert, hat nur noch eine geringe Restchance auf den Verbleib in der Landesliga.

Greift Nullfünf nochmal ganz oben an? Emsdetten 05 spielt eine überragende Saison. So gut, dass man bei der Mannschaft von Daniel Apke manchmal vergisst, dass es sich immer noch um einen Aufsteiger handelt. Dementsprechend verhalten gibt man sich rhetorisch auch auf die Frage, ob nach dem bisherigen Saisonverlauf zumindest ein Emsdettener Auge auf den zweiten Aufstieg in Folge schielt. Der Blick auf die Tabelle verrät: Für die Nullfünfer ist im Aufstiegsrennen noch alles möglich. Mit einem Spiel weniger als der Lüner SV an der Tabellenspitze und dem SV Burgsteinfurt auf dem zweiten Rang liegt Emsdetten derzeit sechs Punkte hinter dem Ligaprimus. Ebenso ist das direkte Duell mit Lünen in gut zwei Wochen noch offen. Um aus einer möglichst starken Position in diesen Showdown gehen zu können, sollte 05 erst einmal am kommenden Wochenende siegen. Dann gastiert nämlich der Lokalrivale aus Altenrheine am Wasserturm. Der SCA rangiert auf dem vierten Tabellenplatz, nur drei Punkte hinter den Emsdettenern. Im Hinspiel behielt der Aufsteiger die Oberhand und siegte auswärts am Kanal mit 0:2.