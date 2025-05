Wettringen schlägt Nordkirchen, Ahaus verpasst Riesen-Chance

Noah Schilling (l.) machte die Wettringer Sensation mit seinem Treffer perfekt – Foto: David Zimmer

Haltern und Hamm holen Punkt im Abstiegskampf, Dülmens Lage im Keller verschärft sich, Punktverluste an der Tabellenspitze. Hier ist der Rückblick auf den 31. Spieltag der Landesliga 4.

Wahnsinn: Wettringen siegt auch beim Spitzenreiter Zu gerne würden die anderen Abstiegskandidaten in der Landesliga 4 wohl hinter das große Geheimnis des Patrick Wensing kommen. Welchen Schalter hat der Wettringer Übungsleiter nach der 1:4-Niederlage gegen Eintracht Ahaus Anfang März nur umgelegt? Er wird es Ihnen in naher Zukunft wohl nicht verraten. Die Mission Klassenerhalt ist zwar noch nicht erreicht, ein riesiger Schritt in die richtige Richtung hat seine Mannschaft mit dem Auswärtssieg beim Tabellenführer FC Nordkirchen aber getan. Ab jetzt liegt der Klassenerhalt wieder in den eigenen Händen.

Neun Spiele in Serie sind die Wettringer nun ungeschlagen. Zuletzt holte man gar drei Siege nacheinander − und das nur gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Vorwärts mutiert zum Favoritenschreck, jagt aber vor allem den Konkurrenten im Abstiegskampf den größten Schrecken ein. Vor genau zehn Spieltagen halten die Blau-Weißen noch die rote Laterne und scheinen mit einem Rückstand von neun Punkten auf die klassenerhaltenden Plätze schon so gut wie abgestiegen. Was folgt, ist ein Comeback, mit dem wohl selbst die meisten Wettringer kaum noch gerechnet hätten: Aus den nächsten neun Spielen sammelt Wettringen 19 Punkte und bringt sich in eine Position, aus der man die Geschicke wieder selbst in der Hand hat. Mit dem Rückenwind aus den Siegen gegen den SV Dorsten-Hardt und dem VfL Senden fuhr Vorwärts zum Ligaprimus nach Nordkirchen. Der Spitzenreiter hat noch lange keinen Grund sich zurückzulehnen, so sitzt Verfolger Eintracht Ahaus den Nordkirchenern noch im Nacken und macht dem Erstplatzierten den Aufstiegsplatz strittig. Entgegen aller Erwartungen werden die Gäste aber auch dieses Duell für sich entscheiden können. Die Wettringer Mannschaft stoppt die beste Offensive der Liga (69 Tore) und kann durch Noah Schilling selbst den entscheidenden Treffer erzielen (48').