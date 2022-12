Wetter und Roj verlieren Punkte trotz Sieg - einer bekam sie zurück In den Bezirksligen 6 und 8 wurden am gestrigen Spätnachmittag zwei Partien von den jeweiligen Staffelleitern umgewertet.

Lopes wurde daraufhin in den Kader der 1. Mannschaft berufen und kam zu seinem ersten Bezirksliga-Einsatz in dieser Saison, der keine 15 Spielminuten dauerte. Es stand bereits 3:0, als Lopes kam. Die Partie war sportlich entschieden, mit seinem Einsatz dann aber für die Gäste.

Verwirrung in Roj

Der ambitionierte FC Roj hatte sich in einem packenden Spiel gegen den massiv verstärkten ASC 09 Dortmund II mit 4:3 durchgesetzt. Die Aplerbecker hatten ihre Reserve mit sechs Spielern aus der 1. Mannschaft, die witterungsbedingt spielfrei hatte, verstärkt (Oberwahrenbrock, Sengül, Münzel, Mallek, Maksutoski und Müldur) und waren entsprechend ein ebenbürtiger Gegner, nachdem in der bisherigen Saison nicht mal ein Sieg gelungen war.

Ein Dreierpack von Torjäger Hakan Cevirme bescherte dem FC Roj drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Doch der Sieg wurde wenig später in eine 0:2-Niederlage umgewertet. Nach FuPa-Informationen gab es großes Unverständnis in Reihen des FC Roj. Probleme bei den Rückennummern hatten den Verdacht aufkommen lassen, dass ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wurde. Dies konnte Roj widerlegen, so dass der Staffelleiter noch am gestrigen späten Abend die Wertung zurücknahm.