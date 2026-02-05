Wetter stoppt Spielbetrieb weiter – Löning: „Stück weit erleichtert"

Was sich in den vergangenen Tagen bereits andeutete, ist nun amtlich: Das für Samstag geplante Nachholspiel des SV Wilhelmshaven beim TSV Wetschen kann aufgrund der Platzverhältnisse nicht ausgetragen werden. Damit bleibt der Start in die Rückrunde weiter auf unbestimmte Zeit verschoben. Für das Team von Frank Löning heißt es nun: Alternative nutzen statt Frust schieben – und genau das tut der SVW.
Bereits vorab hatte die sportliche Leitung auf ein erneutes Ausfallen vorbereitet und reagiert jetzt mit einem klaren Schritt. Das Team reist am Samstag ins Kurztrainingslager nach Recklinghausen, um dort unter besseren Bedingungen zu trainieren – inklusive zweier geplanter Testspiele.
Teamchef Frank Löning sieht den Ausfall mit gemischten Gefühlen: „Alle wollen spielen, aber mit so einer Vorbereitung willst du nicht in die Saison starten. Von daher kann man sagen, dass ich doch ein wenig erleichtert bin, am Samstag nicht antreten zu müssen.“
Ziel des Wochenendes sei es laut Löning nicht nur, Spielpraxis zu sammeln, sondern auch das Miteinander im Team zu stärken: „Es ist auch als Teambuilding angesetzt. Wir haben die Gelegenheit, außerhalb des Trainingsalltags Zeit miteinander zu verbringen und Gespräche zu führen.“
Ab Montag steht dann die gezielte Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Lupo-Martini Wolfsburg im Mittelpunkt – vorausgesetzt, die Bedingungen lassen es zu. Die Prognosen geben Grund zur Hoffnung: „Die Temperaturen sollen ab Sonntag langsam in den Plusbereich gehen“, so Löning.
Ziel ist es, in der kommenden Woche wieder regelmäßig auf den Platz zu können und dann spielerisch zu arbeiten, nachdem die vergangenen Wochen vorrangig durch Alternativprogramme geprägt waren.
Löning betont den konstruktiven Umgang der Mannschaft mit der Situation: „Die Jungs sind heiß, sie nehmen es an. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem uns nichts mehr schockt.“
Auch wenn die Vorbereitungsphase mit den vielen Ausfällen kaum noch mit einer klassischen Wintervorbereitung vergleichbar ist, geht der SVW mit der Situation professionell um – und bleibt fokussiert auf das Ziel, zum Rückrundenstart bereit zu sein. Ob das gelingt, wird nun vor allem vom Wetter entschieden. Das Team jedenfalls ist vorbereitet – auf dem Platz oder im Ersatzprogramm.