Wetter stoppt Spielbetrieb weiter – Löning: „Stück weit erleichtert" Rückrundenauftakt erneut verschoben – SV Wilhelmshaven weicht ins Trainingslager aus von red · Heute, 15:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: SVW

Was sich in den vergangenen Tagen bereits andeutete, ist nun amtlich: Das für Samstag geplante Nachholspiel des SV Wilhelmshaven beim TSV Wetschen kann aufgrund der Platzverhältnisse nicht ausgetragen werden. Damit bleibt der Start in die Rückrunde weiter auf unbestimmte Zeit verschoben. Für das Team von Frank Löning heißt es nun: Alternative nutzen statt Frust schieben – und genau das tut der SVW.

Bereits vorab hatte die sportliche Leitung auf ein erneutes Ausfallen vorbereitet und reagiert jetzt mit einem klaren Schritt. Das Team reist am Samstag ins Kurztrainingslager nach Recklinghausen, um dort unter besseren Bedingungen zu trainieren – inklusive zweier geplanter Testspiele. Teamchef Frank Löning sieht den Ausfall mit gemischten Gefühlen: „Alle wollen spielen, aber mit so einer Vorbereitung willst du nicht in die Saison starten. Von daher kann man sagen, dass ich doch ein wenig erleichtert bin, am Samstag nicht antreten zu müssen.“

Ziel des Wochenendes sei es laut Löning nicht nur, Spielpraxis zu sammeln, sondern auch das Miteinander im Team zu stärken: „Es ist auch als Teambuilding angesetzt. Wir haben die Gelegenheit, außerhalb des Trainingsalltags Zeit miteinander zu verbringen und Gespräche zu führen.“ Blick nach vorn: Heimspiel gegen Lupo-Martini im Fokus Ab Montag steht dann die gezielte Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Lupo-Martini Wolfsburg im Mittelpunkt – vorausgesetzt, die Bedingungen lassen es zu. Die Prognosen geben Grund zur Hoffnung: „Die Temperaturen sollen ab Sonntag langsam in den Plusbereich gehen“, so Löning.