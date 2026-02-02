Wetter bremst Testspielpläne – Nachwuchs zeigt sich

Interner Vergleich mit Wettbewerbscharakter

Über zweimal 40 Minuten traten zwei gemischte Teams gegeneinander an. Am Ende setzte sich Team „Blau“ mit 3:2 durch. Trotz des fehlenden externen Gegners nutzte das Trainerteam die Partie, um Abläufe zu überprüfen, Belastungen zu steuern und einzelnen Spielern gezielt Einsatzzeiten zu geben. Der Wettbewerbscharakter blieb dabei erhalten – auch ohne offiziellen Testspielrahmen.

Nachwuchs rückt in den Fokus

Besonders positiv fiel der Auftritt der vier U19-Spieler Chima James Ulonna, Adrian Zollner, Kristers Millers und Ibrahim Cham aus. Das Quartett hinterließ einen sehr guten Eindruck und zeigte, dass der Übergang in den Oberligabereich zunehmend greifbar ist.