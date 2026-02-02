Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wetter bremst Testspielpläne – Nachwuchs zeigt sich
Ausfälle in Bremen erzwingen Umplanung bei Oberligist Borussia Hildesheim
Die ursprünglichen Pläne für ein intensives „Bremer-Wochenende“ mussten kurzfristig verworfen werden. Die angesetzten Testspiele gegen den Bremer SV und den SV Hemelingen fielen witterungsbedingt aus. Stattdessen wich der VfV 06 Hildesheim auf eine interne Lösung aus und absolvierte ein Trainingsspiel auf dem heimischen Kunstrasenplatz.
Interner Vergleich mit Wettbewerbscharakter
Über zweimal 40 Minuten traten zwei gemischte Teams gegeneinander an. Am Ende setzte sich Team „Blau“ mit 3:2 durch. Trotz des fehlenden externen Gegners nutzte das Trainerteam die Partie, um Abläufe zu überprüfen, Belastungen zu steuern und einzelnen Spielern gezielt Einsatzzeiten zu geben. Der Wettbewerbscharakter blieb dabei erhalten – auch ohne offiziellen Testspielrahmen.
Nachwuchs rückt in den Fokus
Besonders positiv fiel der Auftritt der vier U19-Spieler Chima James Ulonna, Adrian Zollner, Kristers Millers und Ibrahim Cham aus. Das Quartett hinterließ einen sehr guten Eindruck und zeigte, dass der Übergang in den Oberligabereich zunehmend greifbar ist.
Die aktuelle Vorbereitungsphase wird bewusst genutzt, um Nachwuchsspieler enger an den Kader heranzuführen. Ziel ist es, sie frühzeitig an Tempo, Physis und taktische Anforderungen der Oberliga heranzuführen und perspektivisch stärker einzubinden.
Vorbereitung mit Flexibilität
Auch wenn die geplanten Testspiele nicht stattfinden konnten, bleibt der sportliche Mehrwert erhalten. Das interne Trainingsspiel unterstrich die Flexibilität im Vorbereitungsprozess – und bestätigte zugleich, dass der VfV 06 nicht nur auf kurzfristige Ergebnisse, sondern auch auf nachhaltige Kaderentwicklung setzt.