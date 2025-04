Wettelsheim lässt nichts anbrennen

Am Samstag Nachmittag empfing der SV Wettelsheim am Hirschfeld den SV Marienstein. Die gut 100 Zuschauer sahen zu Beginn gut aufspielende Gäste, die Ball und Gegner gut laufen liesen.

So musste Renner gleich zu Beginn in höchster Not klären. Erst nach fast 20 Minuten kam die Heimelf besser in die Partie, Gutmann und Dürnberger scheiterten an Keeper Rehm oder an der Latte. Danach die bis dahin schmeichelhafte Führung, Gutmann wurde auf rechts frei gespielt und behielt vor dem Tor die nerven. Gleich nach dem Anstoß das 2:0, Dürnberger eroberte den Ball und vollstrecke eiskalt.

Nur fünf Minuten das dritte Tor, wieder bekam Dürnberger den Ball im Mittelfeld, ließ erst einen Gegenspieler aussteigen und zog dann stramm aus 18 Meter ab. Danach fingen sich die Gäste wieder und die Partie war wieder ausgeglichen. Heindel köpfte neben das Tor, danach stand Fürsich beim Anschlusstreffer im Abseits. Auch Löffler scheiterte an Gabsa. Kurz vor der Pause dann wieder gute Möglichkeiten des SVW, Auernhammer scheiterte zwei mal gegen Rehm.