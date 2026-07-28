Wettbewerbsverzerrung? »1860 hat alles richtig gemacht« Der TSV Schwabmünchen musste am Sonntag gegen eine Löwen-Mannschaft spielen, die so in der Bayernliga sicher nicht mehr auflaufen wird. Vorwürfe gibt`s vom Aufsteiger aber keine. von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

Die Bayernliga-Aufstiegseuphorie gebremst wurde beim TSV Schwabmünchen. Zwei Spiele, zwei Niederlagen lautet die Bilanz nach 180 Minuten. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Am vergangenen Sonntag hat man erahnen können, wie die neuformierte Mannschaft des TSV 1860 München aussehen wird, die in wenigen Tagen in die Spielzeit 2026/27 der Regionalliga Bayern startet. Allerdings nicht in einem belanglosen Testspiel, sondern in einem offiziellen Meisterschaftsspiel. Denn die Löwen nutzten den Auftritt am 2. Spieltag der Bayernliga Süd beim TSV Schwabmünchen als Generalprobe. Das kam nicht überall gut an. Klar: Einen Vitus Eicher, Julian Bell, Felix Weber, Lasse Faßmann oder allen voran Florian Niederlechner wird man künftig sicher nicht mehr in der zweiten Mannschaft erleben. Wir haben mal beim Bayernliga-Rückkehrer Schwabmünchen nachgefragt, der erstaunlich gelassen mit der Causa umgeht.

Die Schwabmünchner könnten sich ob der 1:5-Niederlage gegen die nur auf dem Papier "kleinen" Löwen natürlich echauffieren - Wettbewerbsverzerrung? Sportdirektor Manfred Bock hat dazu eine klare Meinung: "Von Wettbewerbsverzerrung kann keine Rede sein. Wir waren vorab informiert, dass die Löwen mit der vollen Kapelle kommen werden, dadurch haben wir auch zuschauermäßig profitiert. Die Statuten geben das her, und es ist auch völlig legitim, seine zweite Mannschaft zu stärken. Deshalb hat 1860 in meinen Augen alles richtig gemacht. Dass die Sechziger in dieser personellen Konstellation nicht mehr oft in der Bayernliga antreten werden, das ist halt so." In Paragraf 34 der Spielordnung des BFV ist geregelt: "Grundsätzlich darf künftig ein Spieler nach einem Einsatz in der höherklassigen Mannschaft – unabhängig von der Einsatzdauer – im nächsten Meisterschaftsspiel des unterklassigen Teams nicht mitwirken. "