Wettbewerbsverzerrung? »1860 hat alles richtig gemacht«

Am vergangenen Sonntag hat man erahnen können, wie die neuformierte Mannschaft des TSV 1860 München aussehen wird, die in wenigen Tagen in die Spielzeit 2026/27 der Regionalliga Bayern startet. Allerdings nicht in einem belanglosen Testspiel, sondern in einem offiziellen Meisterschaftsspiel. Denn die Löwen nutzten den Auftritt am 2. Spieltag der Bayernliga Süd beim TSV Schwabmünchen als Generalprobe. Das kam nicht überall gut an. Klar: Einen Vitus Eicher, Julian Bell, Felix Weber, Lasse Faßmann oder allen voran Florian Niederlechner wird man künftig sicher nicht mehr in der zweiten Mannschaft erleben. Wir haben mal beim Bayernliga-Rückkehrer Schwabmünchen nachgefragt, der erstaunlich gelassen mit der Causa umgeht.
Die Schwabmünchner könnten sich ob der 1:5-Niederlage gegen die nur auf dem Papier "kleinen" Löwen natürlich echauffieren - Wettbewerbsverzerrung? Sportdirektor Manfred Bock hat dazu eine klare Meinung: "Von Wettbewerbsverzerrung kann keine Rede sein. Wir waren vorab informiert, dass die Löwen mit der vollen Kapelle kommen werden, dadurch haben wir auch zuschauermäßig profitiert. Die Statuten geben das her, und es ist auch völlig legitim, seine zweite Mannschaft zu stärken. Deshalb hat 1860 in meinen Augen alles richtig gemacht. Dass die Sechziger in dieser personellen Konstellation nicht mehr oft in der Bayernliga antreten werden, das ist halt so."
In Paragraf 34 der Spielordnung des BFV ist geregelt: "Grundsätzlich darf künftig ein Spieler nach einem Einsatz in der höherklassigen Mannschaft – unabhängig von der Einsatzdauer – im nächsten Meisterschaftsspiel des unterklassigen Teams nicht mitwirken. "
Was natürlich die Konkurrenz in der Bayernliga Süd interessiert: Wer läuft denn dann da ab sofort auf bei den Junglöwen? Auf FuPa-Nachfrage bezüglich der Thematik antwortete 1860-Pressesprecher Rainer Kmeth wie folgt: "Grundsätzlich wird es zeitnah zwei unterschiedliche Kader geben, die aber sehr flexibel sein werden. Wie genau die Kaderverteilung aussehen wird, lässt sich Stand heute nicht final beurteilen."
Schwabmünchens Sportdirektor Manfred Bock indes ist schon viel zu lange dabei, als dass er sich von zwei Auftaktniederlagen aus der Ruhe bringen lassen würde. "Wir wussten, dass es in der Bayernliga ein hartes Brot werden würde. Aber wir sind weit davon entfernt, auch nur ansatzweise in Hektik zu verfallen", betont der 61-Jährige, der aber verrät, dass die Schwabmünchner den Transfermarkt ganz genau beobachten. Aus einem guten wie traurigen Grund: Kapitän Tim Uhde (34) hat sich zum dritten Mal einen Kreuzbandriss zugezogen. "Ob Tim überhaupt noch einmal auf den Fußballplatz zurückkehrt, das steht in den Sternen. In dieser Saison wird das aller Voraussicht nach auf alle Fälle nichts mehr werden. Das ist natürlich ganz, ganz bitter für ihn und auch für uns. Er fehlt uns als Kapitän und Führungsfigur auf und neben dem Platz, das steht völlig außer Frage", so Bock abschließend, der aber auch schon wieder nach vorne blickt. Am Samstag gastiert Schwabmünchen beim stark gestarteten FC Pipinsried. "Das wird eine Mammutaufgabe." Aber bekanntlich wächst man ja mit seinen Aufgaben...