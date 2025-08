Wettbewerb „Neue Energie für euren Verein“

Die meistro Stiftung wurde im Jahr 2016 vom Energieunternehmen meistro gegründet, das mit Schwerpunkt Erneuerbare Energien über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg in der Energiewirtschaft tätig ist. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Natur- und Umweltschutzes, der Verbraucherberatung sowie der Jugend- und Altenhilfe.

Wenn ihr Projekte plant oder bereits umsetzt, mit denen ihr den Energie- oder Ressourcenverbrauch in eurem Verein reduziert, dann könnt ihr euch auf treffpunktverein.de um eine Förderung bewerben.

Beispiele für förderfähige Projekte sind:

Installation einer Photovoltaikanlage

Einbau einer Wärmepumpe

Umstellung auf LED-Beleuchtung

Einbau von Perlatoren (Bauteile, die den Wasserverbrauch in Duschköpfen oder Wasserhähnen verringern)

Bau eines Regenrückhaltebeckens, das zur Bewässerung der Sportanlage dient





Schildert euer Projekt und bewerbt euch!

Wer sich für eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro bewerben will, muss per Kontaktformular auf der Plattform treffpunktverein.de sein Projekt kurz vorstellen und einen dazugehörigen Kostenvoranschlag (KV) hochladen (eine Energieberatung zählt nicht zu den förderfähigen Projekten). Nur bei Vorliegen eines KV können wir eure Einsendung zulassen. Einreichungsfrist ist der 24.8.2025.





Wie geht es dann weiter?

Ein Projektteam der meistro Stiftung und der Philipp Lahm-Stiftung sichtet die Einsendungen. Alle Projekte, die nachweislich den Energie- oder Ressourcenverbrauch senken können und zu denen ein KV vorliegt, werden für die Finalrunde zugelassen. Aus den Finalisten werden anschließend per Losverfahren die vier Gewinnervereine ermittelt. Es werden insgesamt 4 x 5.000 Euro ausgeschüttet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Spätsommer 2025.





Das erwartet die vier Gewinnervereine:

Eine Fördersumme von 5.000 EUR, um eure Projekte umzusetzen.

Einer der Vereine darf sich zusätzlich über einen besonderen Besuch freuen:

Philipp Lahm wird persönlich vorbeikommen, um den Förderbescheid zu überreichen!

Wir freuen uns auf eure Einreichungen!

Alle Infos findet ihr hier!