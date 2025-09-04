Wetschen vor schwerer Auswärtsaufgabe im Waldstadion

Am Sonntag wartet auf den TSV Wetschen eine der schwierigsten Aufgaben der bisherigen Oberliga-Saison: Die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann ist um 15 Uhr zu Gast beim Heeslinger SC, der mit drei Siegen aus vier Spielen auf einem starken dritten Tabellenplatz steht.
Die Gastgeber präsentierten sich bislang äußerst torhungrig: 13 Treffer in vier Partien unterstreichen die Offensivqualitäten des HSC, der beim 3:2-Auswärtssieg in Verden zuletzt Moral und Durchschlagskraft bewies. Torschütze des späten Siegtreffers war Luca Rene Althausen (83.). Auch in Unterzahl – Edison Mazreku sah bereits in der 39. Minute die Rote Karte – behielt die Mannschaft von Trainer Lars Jaeger die Kontrolle.
Wetschen musste am vergangenen Spieltag trotz guter Ansätze und einer starken Leistung von Torhüter Lars Goebel eine 2:3-Niederlage gegen den VfV Borussia Hildesheim hinnehmen. Mit drei Punkten aus vier Spielen rangiert der TSV aktuell auf Platz zwölf und möchte im Heeslinger Waldstadion wieder etwas Zählbares mitnehmen.
Der Heeslinger SC war in der Vorsaison Sechster und gilt ligaweit als Mannschaft mit Potenzial für höhere Aufgaben. Die Vereinsführung denkt seit Längerem über den Schritt in die Regionalliga nach – das sportliche und strukturelle Umfeld würde einen solchen Schritt tragen.
Trotz des Karriereendes von Routinier Kevin Rehling hat sich das Team im Sommer weiterentwickelt. Mehrere Jugendspieler rückten auf, einige gezielte externe Neuzugänge sollen den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen.
Für den TSV Wetschen wird es darauf ankommen, die Defensivprobleme aus dem Hildesheim-Spiel abzustellen und die Balance zwischen Kompaktheit und Umschaltspiel zu finden. Mit Moritz Raskopp und Tamino Köhler verfügt die Zimmermann-Elf über offensive Qualität – doch gegen den torgefährlichen HSC wird die Defensive besonders gefordert sein.
Ein Punktgewinn in Heeslingen wäre nicht nur eine Überraschung, sondern auch ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt.