Wetschen vor schwerer Auswärtsaufgabe im Waldstadion

– Foto: Horst Vogler

Am Sonntag wartet auf den TSV Wetschen eine der schwierigsten Aufgaben der bisherigen Oberliga-Saison: Die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann ist um 15 Uhr zu Gast beim Heeslinger SC, der mit drei Siegen aus vier Spielen auf einem starken dritten Tabellenplatz steht.

Die Gastgeber präsentierten sich bislang äußerst torhungrig: 13 Treffer in vier Partien unterstreichen die Offensivqualitäten des HSC, der beim 3:2-Auswärtssieg in Verden zuletzt Moral und Durchschlagskraft bewies. Torschütze des späten Siegtreffers war Luca Rene Althausen (83.). Auch in Unterzahl – Edison Mazreku sah bereits in der 39. Minute die Rote Karte – behielt die Mannschaft von Trainer Lars Jaeger die Kontrolle. So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Heeslinger SC Heeslingen TSV Wetschen Wetschen 15:00 live PUSH

Wetschen musste am vergangenen Spieltag trotz guter Ansätze und einer starken Leistung von Torhüter Lars Goebel eine 2:3-Niederlage gegen den VfV Borussia Hildesheim hinnehmen. Mit drei Punkten aus vier Spielen rangiert der TSV aktuell auf Platz zwölf und möchte im Heeslinger Waldstadion wieder etwas Zählbares mitnehmen. Der Heeslinger SC war in der Vorsaison Sechster und gilt ligaweit als Mannschaft mit Potenzial für höhere Aufgaben. Die Vereinsführung denkt seit Längerem über den Schritt in die Regionalliga nach – das sportliche und strukturelle Umfeld würde einen solchen Schritt tragen.