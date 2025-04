Wetschen verstärkt sich mit Youngstar für die kommende Saison

Seit der aktuellen Saison war der Sportmanagement-Student dann beim BV Stift Quernheim in der Bezirksliga Westfalen auf dem Platz und avancierte beim Meisterkandidaten zum Stammspieler. 19/20 Spielen stand er auf dem Feld für den Tabellenzweiten, der nur drei Punkte hinter Platz eins liegt. Ab Sommer also der Schritt nach Niedersachsen zum TSV Wetschen.

Dafür wird ab der kommenden Saison der 20-Jährige Leon Grabowsky für den TSV Wetschen auflaufen. Der Verteidiger wurde beim SVKT Minden und Preußen Espelkamp in der Jugend ausgebildet. In der vergangenen Saison spielte Grabowsky in der Landesliga Westfalen für den TuS Tengern und lief dort 19 Mal auf, zehn Mal von Beginn an.

Bei den Blau-Gelben lief Grabowsky schon im Testspiel gegen den BSV Rehden auf und war in einigen Trainingseinheiten dabei. "Ich will mein Niveau erhöhen und mich weiterentwickeln. Dafür ist der TSV die perfekte Adresse. Egal in welcher Liga es in der kommenden Saison an den Start geht, die Qualität der Mannschaft ist sehr hoch. Das Trainerteam hat eine entscheidende Rolle gespielt bei dem Wechsel. Mir wurde eine gute Perspektive aufgezeigt aber auch gesagt woran ich noch arbeiten muss, um dem Team zu helfen." so ein sichtlich erfreuter Leon Grabowsky auf der vereinseigenen Instagram-Seite des TSV Wetschen.

Stand jetzt sieht es danach aus, als würde in Wetschen in der kommenden Saison Oberliga-Fussball gespielt werden. Sieben Punkte Abstand auf Eilvese bei einem Spiel weniger auf dem Konto. Am kommenden Samstag besteht dann die nächste Chance, einen weiteren Schritt Richtung Oberliga zu gehen, wenn der TSV beim FC Eldagsen spielt.