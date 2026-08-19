Wetschen verliert nach früher Führung gegen Halvestorf

Symbolbild TSV Wetschen – Foto: Gianluca Lönneker

Nach dem 7:0 zum Saisonstart musste der TSV Wetschen bei der SSG Halvestorf-Herkendorf den ersten Rückschlag hinnehmen. Trainer André Klanke empfand das 1:4 allerdings als deutlich zu hoch.

Die Freude darüber hielt nur kurz. Nach einer Hereingabe von Julian Maass traf Christopher Katunda-Nakahosa per Kopf zum 1:1. Wetschen blieb anschließend gefährlich. Moritz Raskopp verpasste eine Hereingabe seines Bruders Finn nur knapp, Cemet Ac scheiterte nach einer Ecke mit einem Volleyschuss an Kallmeyer.

Wetschen erwischte zunächst den besseren Start und hatte die Partie in der Anfangsphase gut im Griff. In der 14. Minute brachte Finn Raskopp den Ball sehenswert per Volley im Tor unter. Wegen eines vorherigen Foulspiels wurde der Treffer jedoch nicht anerkannt. Kurz darauf durfte der TSV trotzdem jubeln: Moritz Raskopp umkurvte Halvestorfs Torhüter Tim Kallmeyer und schob zur verdienten 1:0-Führung ein.

Statt der erneuten Führung für die Gäste fiel kurz vor der Pause das Tor auf der anderen Seite. Bennett Heine eroberte den Ball und brachte die Gastgeber in der 40. Minute mit 2:1 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel investierte Wetschen viel und drängte auf den Ausgleich. Die Möglichkeiten waren vorhanden, der Ball wollte jedoch nicht mehr ins Tor. Die größte Gelegenheit hatte Cemet Ac in der 57. Minute mit einem Fallrückzieher, den Kallmeyer stark parierte.

Bis weit in die zweite Halbzeit blieb die Partie aus Sicht des TSV offen. In der Schlussphase zeigte sich Halvestorf jedoch äußerst effizient. Robin Tegtmeyer traf in der 77. Minute zum 3:1 und erzielte später mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand.

Trainer André Klanke ordnete die Niederlage auf der Webseite des TSV Wetschen ein: „Das Ergebnis klingt viel deutlicher, als es tatsächlich gewesen ist. Wir haben über 70 Minuten ein grundsolides Auswärtsspiel gemacht. Dann mit 1:4 zu verlieren, ist schon brutal.“