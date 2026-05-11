Wetschen verliert Derby, Rehden sichert Klassenerhalt

Der TSV Wetschen kassiert im Derby gegen den BSV Rehden eine bittere Heimniederlage. Während die Gäste mit dem Auswärtssieg den Klassenerhalt perfekt machen, ist der Aufsteiger nach einer Saison Oberliga bereits wieder abgestiegen.
Vor 700 Zuschauern unterlag der Tabellen-14. dem BSV Rehden mit 1:2 und bleibt damit bei 23 Punkten. Rehden verbesserte sich durch den Auswärtssieg auf 39 Zähler und machte den Klassenerhalt vorzeitig perfekt.
In einer intensiv geführten Partie standen weniger spielerische Höhepunkte als vielmehr Zweikämpfe, Laufbereitschaft und defensive Stabilität im Mittelpunkt. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend.
Die Anfangsphase war von Vorsicht geprägt. Beide Teams wollten Fehler vermeiden und konzentrierten sich zunächst auf defensive Stabilität. Wetschen kam lediglich vereinzelt gefährlich vor das Tor der Gäste, unter anderem durch Lennart Bors. Auch Rehden fehlte zunächst die Durchschlagskraft im letzten Drittel.
So blieb es zur Pause folgerichtig beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rehden den Druck und wurde früh belohnt. In der 48. Minute entschied Schiedsrichter Tim Otto nach einem Zweikampf im Strafraum auf Elfmeter. Noah Wallenßus verwandelte sicher zum 1:0 für die Gäste. Für den Offensivspieler war es zugleich das Ende einer längeren torlosen Phase.
Mit der Führung im Rücken gewann der BSV zunehmend Sicherheit. In der 73. Minute baute Elias Beck den Vorsprung nach einer starken Einzelaktion auf 2:0 aus und brachte Rehden damit auf die Siegerstraße.
Wetschen gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 81. Minute durch Moritz Raskopp auf 1:2. Der Treffer brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase, in der die Gastgeber alles nach vorne warfen.
Kurz vor dem Ende sah Rehdens Torhüter Daniel Banfalvi nach einer Notbremse außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Trotz Unterzahl retteten die Gäste den Vorsprung jedoch über die Zeit.
Der BSV Rehden durfte nach dem Schlusspfiff feiern. Der Derbyerfolg sicherte nicht nur drei Punkte, sondern auch den vorzeitigen Ligaverbleib. Entsprechend groß war die Erleichterung bei Spielern, Verantwortlichen und Fans.
Co-Trainer David Schiavone hob nach der Partie insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit hervor und sprach von einem emotionalen Abend für den gesamten Verein. Am Ende entschied Rehden ein intensives und umkämpftes Derby für sich und konnten den Klassenerhalt feiern.