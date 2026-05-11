Wetschen verliert Derby, Rehden sichert Klassenerhalt BSV Rehden sichert mit 2:1-Erfolg vorzeitig den Klassenerhalt von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der TSV Wetschen kassiert im Derby gegen den BSV Rehden eine bittere Heimniederlage. Während die Gäste mit dem Auswärtssieg den Klassenerhalt perfekt machen, ist der Aufsteiger nach einer Saison Oberliga bereits wieder abgestiegen.

Vor 700 Zuschauern unterlag der Tabellen-14. dem BSV Rehden mit 1:2 und bleibt damit bei 23 Punkten. Rehden verbesserte sich durch den Auswärtssieg auf 39 Zähler und machte den Klassenerhalt vorzeitig perfekt. In einer intensiv geführten Partie standen weniger spielerische Höhepunkte als vielmehr Zweikämpfe, Laufbereitschaft und defensive Stabilität im Mittelpunkt. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend.

Torlose erste Hälfte in umkämpfter Partie Die Anfangsphase war von Vorsicht geprägt. Beide Teams wollten Fehler vermeiden und konzentrierten sich zunächst auf defensive Stabilität. Wetschen kam lediglich vereinzelt gefährlich vor das Tor der Gäste, unter anderem durch Lennart Bors. Auch Rehden fehlte zunächst die Durchschlagskraft im letzten Drittel. So blieb es zur Pause folgerichtig beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rehden den Druck und wurde früh belohnt. In der 48. Minute entschied Schiedsrichter Tim Otto nach einem Zweikampf im Strafraum auf Elfmeter. Noah Wallenßus verwandelte sicher zum 1:0 für die Gäste. Für den Offensivspieler war es zugleich das Ende einer längeren torlosen Phase.