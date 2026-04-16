Wetschen überrascht mit klarem Heimsieg

Der TSV Wetschen hat im Nachholspiel des 15. Spieltags der Oberliga Niedersachsen ein deutliches Zeichen gesetzt. Gegen den favorisierten SV Meppen II gewann der Aufsteiger mit 3:0 und überzeugte dabei mit einer geschlossenen und konsequenten Leistung über die gesamte Spielzeit. In der Tabelle verbessert sich Wetschen auf 21 Punkte und bleibt weiterhin auf Rang 14, verkürzt jedoch den Abstand auf die Konkurrenz. Der SV Meppen II verharrt nach der Niederlage bei 40 Punkten auf Platz vier und verpasst es, den Anschluss an die Top drei weiter zu verkürzen.

Wetschen nutzt seine Chancen konsequent Von Beginn an präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Björn Wnuck entschlossen und zweikampfstark. Die Gastgeber übernahmen früh die Initiative und belohnten sich in der 28. Minute: Raskopp erzielte das 1:0 und brachte Wetschen in Führung. Kurz vor der Pause legte der TSV nach. Kürble traf in der 45. Minute zum 2:0 und verschaffte den Hausherren eine komfortable Ausgangsposition für die zweite Hälfte.