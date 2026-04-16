Wetschen überrascht mit klarem Heimsieg

Der TSV Wetschen hat im Nachholspiel des 15. Spieltags der Oberliga Niedersachsen ein deutliches Zeichen gesetzt. Gegen den favorisierten SV Meppen II gewann der Aufsteiger mit 3:0 und überzeugte dabei mit einer geschlossenen und konsequenten Leistung über die gesamte Spielzeit.
In der Tabelle verbessert sich Wetschen auf 21 Punkte und bleibt weiterhin auf Rang 14, verkürzt jedoch den Abstand auf die Konkurrenz. Der SV Meppen II verharrt nach der Niederlage bei 40 Punkten auf Platz vier und verpasst es, den Anschluss an die Top drei weiter zu verkürzen.
Wetschen nutzt seine Chancen konsequent
Von Beginn an präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Björn Wnuck entschlossen und zweikampfstark. Die Gastgeber übernahmen früh die Initiative und belohnten sich in der 28. Minute: Raskopp erzielte das 1:0 und brachte Wetschen in Führung.
Kurz vor der Pause legte der TSV nach. Kürble traf in der 45. Minute zum 2:0 und verschaffte den Hausherren eine komfortable Ausgangsposition für die zweite Hälfte.
Auch nach dem Seitenwechsel ließ Wetschen nichts anbrennen. Die Defensive stand kompakt und ließ dem SV Meppen II kaum Raum zur Entfaltung. Die Gäste fanden über die gesamte Spielzeit nur selten Zugriff auf die Partie und blieben offensiv weitgehend ungefährlich.
Den Schlusspunkt setzte Schwierking in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie endgültig entschieden.
Für den TSV Wetschen ist der Erfolg ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel zeigte die Mannschaft eine der stärksten Saisonleistungen und präsentierte sich sowohl defensiv stabil als auch offensiv zielstrebig.
Der SV Meppen II hingegen muss einen Rückschlag im Rennen um die Spitzenplätze hinnehmen. Trotz der klaren Favoritenrolle fand das Team keine Mittel gegen die kompakte Spielweise der Gastgeber.
Mit dem überzeugenden Heimsieg sendet der TSV Wetschen ein klares Signal im Saisonendspurt. Die Leistung gegen Meppen zeigt, dass der Aufsteiger auch gegen höher platzierte Gegner bestehen kann – eine wichtige Erkenntnis für die kommenden Aufgaben.