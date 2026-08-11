Wetschen startet mit 7:0 in die Landesliga

Was für eine Rückkehr: Der TSV Wetschen feiert zum Auftakt der Landesliga Hannover einen 7:0-Kantersieg gegen den TSV Godshorn. Überragender Mann ist Moritz Raskopp, der gleich fünfmal trifft – vier Tore erzielt er bereits in der ersten halben Stunde.
iel besser hätte der Neustart kaum laufen können. Der TSV Wetschen hat sich nach dem Abstieg aus der Oberliga eindrucksvoll in der Landesliga zurückgemeldet. Gegen den TSV Godshorn gewann die Mannschaft des neuen Trainers Andre Klanke mit 7:0 – und hatte dabei einen Mann in ihren Reihen, der den Saisonauftakt zu seiner ganz persönlichen Show machte.
Moritz Raskopp benötigte gerade einmal zwei Minuten für sein erstes Saisontor. Nach einem Ballgewinn am gegnerischen Strafraum zog der Angreifer aus rund 16 Metern ab und brachte Wetschen früh mit 1:0 in Führung.
Dabei sollte es nicht bleiben. In der 18. Minute verwertete Raskopp einen Abpraller nach einem Distanzschuss von Kyrylo Kozin zum 2:0. Nur vier Minuten später bereitete er auch noch das 3:0 vor: Nach einer Flanke von Joshua Heyer legte Raskopp per Kopf für Lennart Bors ab, der aus kurzer Distanz vollendete.
Godshorn bekam die Wetschener Offensive in dieser Phase überhaupt nicht in den Griff. Nach einem gelungenen Angriff über mehrere Stationen spielte Cemet Ac den entscheidenden Pass auf Raskopp, der in der 24. Minute zum 4:0 einschob.
Und der Torjäger hatte noch vor der Pause nicht genug. Einen langen Ball von Phil Schwierking nahm Raskopp direkt und traf in der 30. Minute sehenswert zum 5:0. Vier Tore innerhalb der ersten halben Stunde – die Partie war damit frühzeitig entschieden.
Auch nach dem Seitenwechsel ließ Wetschen nicht locker. Kapitän Maris Thiry verwertete in der 55. Minute eine Ecke zum 6:0. Fünf Minuten später gehörte die Bühne ein letztes Mal Raskopp. Nach einer Hereingabe von Leon Behrami erzielte er seinen fünften Treffer des Nachmittags und stellte auf 7:0.
Während offensiv nahezu alles funktionierte, erlebte Torhüter Lars Goebel einen vergleichsweise ruhigen Nachmittag. Wetschens Defensive ließ nur wenig zu und bescherte dem Schlussmann gleich zum Saisonstart ein Spiel ohne Gegentor.
Für das neue Trainerteam um Chefcoach Andre Klanke war es damit ein Einstand nach Maß. Nach dem schwierigen vergangenen Jahr und dem Abstieg aus der Oberliga liefert Wetschen zum Start sofort ein Ausrufezeichen.
Vor allem Raskopps Bilanz dürfte in Erinnerung bleiben: fünf Tore, eine Vorlage und ein Saisonauftakt, wie ihn ein Angreifer kaum besser erwischen kann. Der 7:0-Erfolg ist allerdings erst der erste Schritt – nach einem Spieltag ist noch nichts gewonnen. Für den Moment darf sich Wetschen aber über einen Traumstart in die Landesliga freuen.
TSV Wetschen – TSV Godshorn 7:0
TSV Wetschen: Lars Goebel, Joshua Heyer (60. Claas Langhorst), Maris Thiry, Phil Schwierking (46. Nicolas Marten), Til Jarne Lohaus, Kyrylo Kozin, Lukas Heyer (46. Raphael Okeoghene Gundlach), Cemet Ac (78. Mirhan Gören), Leon Behrami (60. Tamino Köhler), Lennart Bors, Moritz Raskopp - Co-Trainer: Sören Sandmann - Trainer: Andre Klanke - Co-Trainer: Dennis Neitzel - Co-Trainer: Dominik Schulte
TSV Godshorn: Nico Stege, Rudolf Flemmer, Niclas Stegmann, Flemming Tappenbeck, Jivan Hajo, Atakan Cicin (78. Raymond Chidera Okolo), Leon Wontorra (68. Christian Yeboah), Dijon Pacolli (73. Maximilian Nils Müller), Johannes Obermann (60. Lasse Hilgefort), Kyrylo Bezgubov, Marlon Lee Winter (78. Stanley Joshua) - Trainer: Lutz Giesecke
Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann
Tore: 1:0 Moritz Raskopp (2.), 2:0 Moritz Raskopp (18.), 3:0 Lennart Bors (22.), 4:0 Moritz Raskopp (24.), 5:0 Moritz Raskopp (30.), 6:0 Maris Thiry (55.), 7:0 Moritz Raskopp (60.)