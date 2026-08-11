Wetschen startet mit 7:0 in die Landesliga Vier Raskopp-Tore in dreißig Minuten von red · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Was für eine Rückkehr: Der TSV Wetschen feiert zum Auftakt der Landesliga Hannover einen 7:0-Kantersieg gegen den TSV Godshorn. Überragender Mann ist Moritz Raskopp, der gleich fünfmal trifft – vier Tore erzielt er bereits in der ersten halben Stunde.

iel besser hätte der Neustart kaum laufen können. Der TSV Wetschen hat sich nach dem Abstieg aus der Oberliga eindrucksvoll in der Landesliga zurückgemeldet. Gegen den TSV Godshorn gewann die Mannschaft des neuen Trainers Andre Klanke mit 7:0 – und hatte dabei einen Mann in ihren Reihen, der den Saisonauftakt zu seiner ganz persönlichen Show machte. Moritz Raskopp benötigte gerade einmal zwei Minuten für sein erstes Saisontor. Nach einem Ballgewinn am gegnerischen Strafraum zog der Angreifer aus rund 16 Metern ab und brachte Wetschen früh mit 1:0 in Führung.

Dabei sollte es nicht bleiben. In der 18. Minute verwertete Raskopp einen Abpraller nach einem Distanzschuss von Kyrylo Kozin zum 2:0. Nur vier Minuten später bereitete er auch noch das 3:0 vor: Nach einer Flanke von Joshua Heyer legte Raskopp per Kopf für Lennart Bors ab, der aus kurzer Distanz vollendete. Godshorn bekam die Wetschener Offensive in dieser Phase überhaupt nicht in den Griff. Nach einem gelungenen Angriff über mehrere Stationen spielte Cemet Ac den entscheidenden Pass auf Raskopp, der in der 24. Minute zum 4:0 einschob.