Wetschen lässt federn; Big-Points für Bückeburg und Pattensen

Für Wunstorf geht es in der Saison um nicht mehr all zu viel, doch in Pattensen starteten die Gäste super ins Spiel. Tugrancan Singin und Arlind Sadiku trafen. In der Schlussviertelstunde konnte Pattensen allerdings richtig aufdrehen. Adrian Wegener, Lukas von Der Ah und Florian Buschhold drehten die Partie durch ihre Tore und Pattensen scheint in der wichtigen Phase der Saison nochmal wach geworden zu sein, um den Klassenerhalt zu realisieren.