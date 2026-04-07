Wetschen lässt Chancen liegen und verliert

Die Partie begann denkbar ungünstig. Bereits in der Anfangsphase wurde das Spiel von einer folgenschweren Szene überschattet: Nach einem Pressschlag mit Steffen Suckel verletzte sich Lennart Kruse schwer und musste früh ausgewechselt werden. Der Verteidiger wurde sogar mit dem Krankenwagen abtransportiert – ein Schockmoment für alle Beteiligten. Auch Gästekapitän Suckel konnte nicht weitermachen.
Doch damit nicht genug: Auch Aljoscha Wilms, der für Kruse ins Spiel kam, musste nach einem Ellenbogentreffer und Atemproblemen kurze Zeit später wieder vom Feld. Zwei verletzungsbedingte Wechsel innerhalb weniger Minuten brachten früh Unruhe ins Spiel der Gastgeber.
Nach einer längeren Unterbrechung folgte der nächste Rückschlag: In der 30. Minute entschied Schiedsrichterin Sarah Willms auf Elfmeter für die Gäste, den Hannes Joppich sicher zum 0:1 verwandelte.
Trotz dieser Nackenschläge zeigte Wetschen eine beeindruckende Reaktion. Die Mannschaft übernahm die Kontrolle, erspielte sich eine Vielzahl hochkarätiger Chancen und setzte die Defensive der Gäste immer wieder unter Druck. Pfostentreffer, knapp verpasste Abschlüsse und gefährliche Standards – es fehlte einzig die Effizienz. Zur Pause hätte die Partie aus Sicht der Hausherren längst gedreht sein können.
Kalte Dusche nach dem Ausgleich
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSV Wetschen die aktivere Mannschaft. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 74. Minute – wenn auch auf ungewöhnliche Weise: Nach einer scharfen Hereingabe von Philip-Pascal Kürble unterlief Lasse Homann ein Eigentor zum 1:1.
In dieser Phase deutete vieles auf eine Wende zugunsten der Gastgeber hin. Doch statt der Führung folgte die kalte Dusche: Nach einem individuellen Fehler traf Hannes Joppich in der 81. Minute zum 1:2. Nur vier Minuten später schnürte der Angreifer mit seinem dritten Treffer den Dreierpack (85.).
Wetschen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, lief jedoch in die entscheidende Kontersituation. In der Nachspielzeit stellte Joey Ben Bock auf 1:4 (90.+4) und besiegelte die bittere Niederlage endgültig.
Dass auch einige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns für Diskussionen sorgten, passte ins Bild eines gebrauchten Nachmittags. Entscheidend blieb jedoch die mangelhafte Chancenverwertung: Der TSV Wetschen ließ zu viele Möglichkeiten ungenutzt und wurde dafür eiskalt bestraft.
Mit Blick auf den Abstiegskampf ist klar: Die Leistung macht Mut, das Ergebnis schmerzt – und lässt kaum noch Spielraum für weitere Ausrutscher im Saisonendspurt.
TSV Wetschen – MTV Wolfenbüttel 1:4
TSV Wetschen: Jascha Tiemann, Joshua Heyer, Maris Thiry, Lennart Kruse (18. Aljoscha Wilms) (28. Phil Schwierking), Til Jarne Lohaus (87. Justus Frederik Treseler), Kyrylo Kozin, Julian Fehse, Cemet Ac (70. Finn Raskopp), Lennart Bors (70. Alen Suljevic), Moritz Raskopp, Philip-Pascal Kürble - Trainer: Björn-Dieter Wnuck
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel (45. Eike Binder), Johannes Patz, Steffen Suckel (21. Andre Linek), Blerian Halimi, Fabian Henke (71. Lasse Homann), Felix Lange, Niklas Richter, Maximilian Moslener, Hannes Joppich, Akram-Dine Mohamadou (88. Joey Ben Bock), Maximilian Fricke (66. Jonas Klöppelt) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
Schiedsrichter: Sarah Willms - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Hannes Joppich (30. Foulelfmeter), 1:1 Lasse Homann (74. Eigentor), 1:2 Hannes Joppich (81.), 1:3 Hannes Joppich (85.), 1:4 Joey Ben Bock (90.+4)