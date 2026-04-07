Wetschen lässt Chancen liegen und verliert

Die Partie begann denkbar ungünstig. Bereits in der Anfangsphase wurde das Spiel von einer folgenschweren Szene überschattet: Nach einem Pressschlag mit Steffen Suckel verletzte sich Lennart Kruse schwer und musste früh ausgewechselt werden. Der Verteidiger wurde sogar mit dem Krankenwagen abtransportiert – ein Schockmoment für alle Beteiligten. Auch Gästekapitän Suckel konnte nicht weitermachen. Doch damit nicht genug: Auch Aljoscha Wilms, der für Kruse ins Spiel kam, musste nach einem Ellenbogentreffer und Atemproblemen kurze Zeit später wieder vom Feld. Zwei verletzungsbedingte Wechsel innerhalb weniger Minuten brachten früh Unruhe ins Spiel der Gastgeber.

Nach einer längeren Unterbrechung folgte der nächste Rückschlag: In der 30. Minute entschied Schiedsrichterin Sarah Willms auf Elfmeter für die Gäste, den Hannes Joppich sicher zum 0:1 verwandelte. Trotz dieser Nackenschläge zeigte Wetschen eine beeindruckende Reaktion. Die Mannschaft übernahm die Kontrolle, erspielte sich eine Vielzahl hochkarätiger Chancen und setzte die Defensive der Gäste immer wieder unter Druck. Pfostentreffer, knapp verpasste Abschlüsse und gefährliche Standards – es fehlte einzig die Effizienz. Zur Pause hätte die Partie aus Sicht der Hausherren längst gedreht sein können.