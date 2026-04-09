Wetschen: Jetzt wartet die nächste Bewährungsprobe in Lüneburg

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die Enttäuschung saß tief nach dem bitteren Ostermontag in der heimischen TSV-Arena. Die 1:4-Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel hatte Spuren hinterlassen – sportlich wie emotional. Entsprechend stand in den ersten Tagen der Trainingswoche vor allem eines im Fokus: die Köpfe wieder freizubekommen.

Am Samstag, 11. April, um 15:30 Uhr ist der TSV Wetschen beim Lüneburger SK Hansa gefordert. Die Gastgeber präsentieren sich aktuell in stabiler Verfassung, sind seit fünf Spielen ungeschlagen und stehen als bester Aufsteiger auf einem starken neunten Tabellenplatz in der Oberliga Niedersachsen.

Direkt nach Abpfiff waren Frust und Wut deutlich spürbar, doch im Verlauf der Woche kehrte Schritt für Schritt auch wieder Leichtigkeit zurück. Auf dem Trainingsplatz wurde gearbeitet, aber auch wieder gelacht – ein wichtiges Signal vor der nächsten schwierigen Aufgabe.

Schon das Hinspiel hat gezeigt, was die Wetschener erwartet: eine robuste, defensiv gut organisierte Mannschaft, die kaum Räume zulässt. Beim 0:2 im eigenen Stadion fand der TSV offensiv nur selten Lösungen gegen die abgeklärte Spielweise der Lüneburger.

Jetzt zählt die Reaktion

Die Ausgangslage ist klar: Die Chancen auf den Klassenerhalt sind schwieriger geworden, doch entschieden ist noch nichts. Umso wichtiger wird es sein, sich in Lüneburg ein Erfolgserlebnis zu erarbeiten. Abschenken ist keine Option – vielmehr geht es darum, die verbleibenden Spiele mit maximaler Intensität anzugehen.

Nach dem Tiefschlag gegen Wolfenbüttel wird es vor allem auf die mentale Widerstandsfähigkeit ankommen. Die Mannschaft muss sich schütteln, die Trainingsarbeit in Energie umwandeln und die Herausforderung mit voller Überzeugung annehmen.

Unterstützung gibt es dabei auch von den eigenen Reihen: Die Ü40-Mannschaft des Vereins ist am Wochenende in Lüneburg vor Ort und wird das Team im Stadion unterstützen – ein zusätzlicher Rückhalt in einer entscheidenden Phase der Saison.