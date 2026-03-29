Wetschen erkämpft sich Punkt gegen Top-Team

Der TSV Wetschen hat am 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Spelle-Venhaus erreicht. Vor rund 150 Zuschauern zeigte der Tabellen-14. eine engagierte Leistung und bewies nach Rückstand Moral. In der Tabelle bleibt die Ausgangslage für beide Teams unterschiedlich: Wetschen rangiert nach dem Spiel mit 14 Punkten weiterhin auf Platz 14, während Spelle-Venhaus mit 35 Punkten den sechsten Rang belegt und den Sprung in die Spitzengruppe verpasst.

Frühe Führung für Wetschen Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 10. Minute brachte Bors den TSV Wetschen mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich: Winnemöller traf in der 43. Minute zum 1:1 und stellte den Spielstand noch vor dem Seitenwechsel wieder auf Anfang.