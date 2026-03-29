Wetschen erkämpft sich Punkt gegen Top-Team

Der TSV Wetschen hat am 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Spelle-Venhaus erreicht. Vor rund 150 Zuschauern zeigte der Tabellen-14. eine engagierte Leistung und bewies nach Rückstand Moral.
In der Tabelle bleibt die Ausgangslage für beide Teams unterschiedlich: Wetschen rangiert nach dem Spiel mit 14 Punkten weiterhin auf Platz 14, während Spelle-Venhaus mit 35 Punkten den sechsten Rang belegt und den Sprung in die Spitzengruppe verpasst.
Frühe Führung für Wetschen
Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 10. Minute brachte Bors den TSV Wetschen mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil.
Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich: Winnemöller traf in der 43. Minute zum 1:1 und stellte den Spielstand noch vor dem Seitenwechsel wieder auf Anfang.
Nach der Pause kam der SC Spelle-Venhaus entschlossen aus der Kabine und ging in der 52. Minute durch Golkowski mit 2:1 in Führung. Die Gäste schienen das Spiel zunehmend unter Kontrolle zu bringen, während Wetschen gefordert war, erneut zu reagieren.
Der Aufsteiger zeigte jedoch Widerstandskraft und blieb im Spiel. In der 75. Minute gelang Kozin der Ausgleich zum 2:2, der letztlich auch den Endstand markierte.
Wichtiger Punkt im Abstiegskampf
Für den TSV Wetschen bedeutet das Remis einen weiteren kleinen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel gelang es, einen Rückstand auszugleichen und einen Punkt zu sichern.
Der SC Spelle-Venhaus hingegen verpasst es, den Druck auf die Spitzenteams zu erhöhen. Trotz zwischenzeitlicher Führung reichte es auswärts nur zu einem Unentschieden. In einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung teilten beide Mannschaften verdient die Punkte. Während Wetschen den Fokus weiterhin auf den Klassenerhalt richten muss, bleibt Spelle-Venhaus im engen Verfolgerfeld der oberen Tabellenregionen.