Wetschen bindet drei Leistungsträger langfristig

– Foto: TSV Wetschen

Der TSV Wetschen setzt in der Kaderplanung ein klares Zeichen der Kontinuität: Mit Kyrylo Kozin, Finn Raskopp und Joshua Heyer haben gleich drei Leistungsträger ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Stabile Achse im Gerüst

Mit den Verlängerungen bleibt ein wichtiger Kern der Mannschaft erhalten. Joshua Heyer, seit 2022 im Verein, sowie Kyrylo Kozin, der 2025 zum Team gestoßen ist, bilden feste Größen in der Defensive und sorgen dort für Stabilität. Beide haben sich in kurzer Zeit als verlässliche Optionen etabliert.

Finn Raskopp gehört bereits seit 2018 zum Verein und bringt neben seiner Erfahrung vor allem enorme Flexibilität mit. Der Außenbahnspieler kann sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden und ist damit ein wichtiger Baustein im Spielsystem der Wetschener.