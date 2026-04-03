Wesuwe lässt’s fliegen und Heede kurz hoffen

– Foto: SV Rot-Weiß Heede

3:0 vorne, Latte hier, Elfer da und plötzlich wird’s nochmal eng. Doch Wesuwe behält die Nerven und macht spät den Deckel drauf. Ein Spiel wie ein gut gezapftes Feierabendbier: erst klar, dann schaumig, am Ende rund.

Schon früh zeigte der FC Wesuwe, wohin die Reise gehen soll: Druck, Chancen, Latte (Geers, 8.), immer wieder Gröninger, nur das Tor ließ zunächst auf sich warten. Bis zur 19. Minute. Ecke, Kopfball, Paul Kathmann - 1:0.

Ein Liveticker, der alles hatte: Chancen im Minutentakt, ein kurzes Comeback – und einen späten Deckel. Festgehalten von Dennis Koop, der diesen wilden Ritt durch 90 Minuten plus Nachspielzeit begleitete.

Doch ganz am Ende hatte Wesuwe noch einen letzten Punch im Köcher: Gröninger verlängert per Kopf, Joshua Kloppe bleibt eiskalt - 4:2 in der Nachspielzeit (90.+1). Erstes Saisontor, Spiel entschieden.

Dann kam Heede zurück. Erst ein abgefälschter Versuch von Linus Pott (65.), dann Andrees im Gegenzug mit seinem 17. Saisontor zum 3:2 (83.). Plötzlich wackelte Wesuwe – auch weil Rehnen kurz zuvor die Entscheidung verpasste.

Nach der Pause ging’s nahtlos weiter: Einwurf, Chaos, Nachschuss – Luis Lübbers trifft zum 3:0 (59.). Zu diesem Zeitpunkt sah alles nach einem entspannten Nachmittag aus.

Wesuwe blieb dran, Gröninger scheiterte erst noch im Eins-gegen-Eins, holte dann aber den Elfmeter raus und verwandelte ihn selbst sicher zum 2:0 (30.). Heede? Hatte durch Andrees immerhin eine Antwort parat - Latte (25.). Mehr war erstmal nicht.

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Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!