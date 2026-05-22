Wesuwe hält dem Druck stand - Titelrennen bleibt offen von Kabine & Kultur · Gestern, 09:43 Uhr · 0 Leser

Der FC Wesuwe hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga Mitte/Nord seine Hausaufgaben erledigt. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen die SG Stavern/Apeldorn zog Wesuwe punktgleich mit Tabellenführer Raspo Lathen und hielt die Spannung vor dem letzten Spieltag hoch. Erst in der Nachspielzeit wurde es richtig hektisch, als Torhüter Fabian Brinkmann mit mehreren starken Paraden den Sieg festhielt. Emotional wurde es zudem nach Abpfiff: Marco Feringa, Matthias Held, Michael Keen und Oliver König wurden verabschiedet.

Wesuwe früh dominant

Die Gastgeber starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh mehrere Chancen. Schon in der neunten Minute scheiterte Simon Schulte im Eins-gegen-eins, wenig später traf Marco Feringa zwar ins Netz, stand dabei aber knapp im Abseits. In der 13. Minute fiel dann die verdiente Führung: Henri Schnieders bediente Paul Kathmann, der zentral vor dem Tor souverän zum 1:0 einschob. Wesuwe blieb spielbestimmend, während Stavern vor allem nach Standards gefährlich wurde. Kurz vor der Pause verpasste Schnieders das zweite Tor nur knapp.