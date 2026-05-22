Wesuwe hält dem Druck stand - Titelrennen bleibt offen

Der FC Wesuwe hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga Mitte/Nord seine Hausaufgaben erledigt. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen die SG Stavern/Apeldorn zog Wesuwe punktgleich mit Tabellenführer Raspo Lathen und hielt die Spannung vor dem letzten Spieltag hoch. Erst in der Nachspielzeit wurde es richtig hektisch, als Torhüter Fabian Brinkmann mit mehreren starken Paraden den Sieg festhielt. Emotional wurde es zudem nach Abpfiff: Marco Feringa, Matthias Held, Michael Keen und Oliver König wurden verabschiedet.
Wesuwe früh dominant
Die Gastgeber starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh mehrere Chancen. Schon in der neunten Minute scheiterte Simon Schulte im Eins-gegen-eins, wenig später traf Marco Feringa zwar ins Netz, stand dabei aber knapp im Abseits.
In der 13. Minute fiel dann die verdiente Führung: Henri Schnieders bediente Paul Kathmann, der zentral vor dem Tor souverän zum 1:0 einschob. Wesuwe blieb spielbestimmend, während Stavern vor allem nach Standards gefährlich wurde. Kurz vor der Pause verpasste Schnieders das zweite Tor nur knapp.
Schnieders per Freistoß - Stavern drückt spät
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wesuwe in der 62. Minute auf 2:0. Henri Schnieders zirkelte einen direkten Freistoß sehenswert ins Netz und sorgte zunächst für klare Verhältnisse.
Doch Stavern gab sich nicht geschlagen. Lukas Winkler vergab zunächst zwei gute Möglichkeiten, ehe Mustafa Kokhistani in der 88. Minute nach einem missglückten Kopfball-Rückpass zum Anschlusstreffer abstaubte.
In der Nachspielzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich. Robin Tangen setzte einen Freistoß gefährlich aufs Tor, ehe Julian Overkamp und Lars Klene in der 93. Minute die Riesenchancen zum 2:2 vergaben. Doch Wesuwes Schlussmann Fabian reagierte mehrfach glänzend und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.
Nach dem Abpfiff wurde es schließlich emotional: Mit Marco Feringa, Matthias Held, Michael Keen und Oliver König verabschiedete der FC Wesuwe vier prägende Gesichter der vergangenen Jahre.