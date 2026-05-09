Wesuwe dreht Topspiel und springt auf Platz eins von P. M. · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

Der SV Wesuwe hat das Topspiel in Flechum mit 2:1 für sich entschieden und sich damit vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. In einer intensiven Partie mit zahlreichen Chancen zeigte sich die Mannschaft trotz vieler angeschlagener und erkrankter Spieler abgeklärt und effizient. Nun richten sich die Blicke gespannt auf Sonntag, wenn Verfolger Raspo Lathen gegen den SV Esterwegen nachziehen kann.

Früher Schlagabtausch nach 18 Minuten Von Beginn an übernahm Wesuwe die Kontrolle und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Flechum zog sich weit zurück und setzte vor allem auf Konter. Bereits in der 6. Minute hatte David Wesselmann die erste große Chance der Gastgeber, traf den Ball jedoch nicht richtig.

Dann überschlugen sich die Ereignisse: In der 18. Minute brachte Marco Feringa die Gäste nach Vorarbeit von Paul Kathmann per Kopf in Führung. Praktisch im direkten Gegenzug nutzte Flechums Nils Gudewill Abstimmungsprobleme in der Wesuwer Defensive und köpfte aus rund 20 Metern zum 1:1-Ausgleich ins verwaiste Tor ein. Wesuwe ließ sich davon nicht beeindrucken und erspielte sich bis zur Pause mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Henri Schnieders verfehlte das Tor nur knapp, Kevin Rehnen scheiterte an einer Rettungstat auf der Linie und Henk-Darwin Gröninger traf kurz vor der Pause den Pfosten. Flechum blieb offensiv dagegen meist ungefährlich und kam nur selten gefährlich vor das Tor der Gäste.

Gröninger belohnt dominante Gäste Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wesuwe tonangebend. Gröninger traf erneut den Pfosten, ehe der Torjäger in der 63. Minute doch noch zuschlug. Nach einem Zuspiel von Henri Schnieders blieb Gröninger vor dem Tor eiskalt und erzielte mit seinem 16. Saisontor das 2:1. In der Schlussphase wurde Flechum offensiver und drängte auf den Ausgleich. Tobias Struckmann traf nur das Außennetz, Niklas Markus scheiterte am stark reagierenden Wesuwer Schlussmann und Lukas Weiler setzte den Ball an den Außenpfosten. Die letzte Ecke der Partie in der Nachspielzeit brachte ebenfalls nichts mehr ein.