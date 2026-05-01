Wesuwe bezwingt Spitzenreiter Lathen im Topspiel mit 1:0 von René Diebel · Heute, 10:23 Uhr · 0 Leser

Im Topduell der Kreisliga Mitte/Nord hat der FC Wesuwe dem SV Raspo Lathen eine knappe Niederlage beigebracht. Vor 5723 Nutzern im FuPa-Liveticker setzte sich die Heimelf mit 1:0 durch und sorgte damit für neue Spannung im oberen Tabellenbereich. In einer intensiven und umkämpften Partie hatte Lathen über weite Strecken mehr Spielanteile, fand gegen die kompakte Defensive des FC Wesuwe jedoch keine entscheidende Lücke. Das Tor des Tages erzielte Paul Kathmann nach einer Standardsituation.

Lathen mit mehr Ballbesitz, Wesuwe mit klarer Marschroute Von Beginn an entwickelte sich die erwartete intensive Begegnung zweier Spitzenteams. Der SV Raspo Lathen übernahm zunächst die Kontrolle und versuchte, über geordneten Spielaufbau und mehrere Offensivaktionen Druck zu erzeugen. Bereits in der Anfangsphase kamen die Gäste zu ersten Abschlüssen, scheiterten jedoch entweder am Wesuwer Schlussmann oder an der gut organisierten Defensive.

Der FC Wesuwe setzte dagegen auf eine klare taktische Ausrichtung. Die Gastgeber standen defensiv kompakt und suchten immer wieder mit langen Bällen den Weg in die Spitze. Lathen hatte mit dieser Spielweise phasenweise Schwierigkeiten, obwohl die Gäste fußballerisch insgesamt den aktiveren Eindruck hinterließen. In der 36. Minute fiel schließlich der entscheidende Treffer. Nach einer Ecke von Steffen Geers stieg Paul Kathmann am höchsten und köpfte zum 1:0 ein. Für Kathmann war es der vierte Saisontreffer, Geers verbuchte seine siebte Vorlage.