Westvororte will im Pokalderby die Wende einleiten

Landesklasse trifft auf Thüringenliga – und für die Scheuben-Kicker bietet sich die Gelegenheit, nach einem durchwachsenen Ligastart ein erstes Ausrufezeichen zu setzen.
„Wir haben in Weida die richtigen Ansätze gefunden“, blickt der Coach zurück. Genau daran soll im Pokal angeknüpft werden. Denn ein Weiterkommen im Stadtduell könnte nicht nur sportlich attraktiv sein, sondern auch einen Schub für die kommenden Wochen geben. „So ein Spiel kann den nächsten Wochen auch eine andere Richtung geben und uns Selbstvertrauen geben“, erklärt Gehrt. Gleichzeitig erinnert er daran, dass dies im vergangenen Jahr im Pokal nicht gelungen sei.
Dass die Partie am Freitag mehr ist als ein gewöhnliches Pokalspiel, steht für Gehrt außer Frage. „Es hat eine brisante Bedeutung. Ich musste bei der Auslosung lachen“, sagt der Trainer. Zu gut kennt man sich innerhalb der Geraer Fußballszene. Viele Spieler standen bereits gemeinsam auf dem Platz, teilweise beim JFC, und auch abseits des Fußballplatzes kennt man sich. „Es ist ein Derby, jeder kennt sich. Man wird sich nicht groß überraschen“, beschreibt Gehrt die besondere Konstellation. Teilweise gingen die Spieler sogar gemeinsam weg. Entsprechend groß ist der Stellenwert des Duells innerhalb der Stadt.
Trotz aller Derby-Emotionen will der Westvororte-Coach die Partie aber nicht größer machen, als sie ist. „Dennoch ist es eine Runde im Pokal, in der wir weiterkommen wollen und uns mit einem guten Gegner belohnen wollen.“ Der Pokal soll ein Bonus sein – die Hauptaufgabe bleibt der Klassenerhalt in der Thüringenliga. Nach dem Pokalspiel wartet mit dem Heimspiel gegen den 1. Suhler SV bereits die nächste wichtige Aufgabe im Ligabetrieb.
Auch wenn Westvororte als Thüringenligist die Favoritenrolle innehat, erwartet Gehrt alles andere als einen Spaziergang. „Für Eurotrink wird es wohl eines der wichtigsten Spiele der Saison. Da wird es brennen“, prophezeit der Trainer. Gerade am Freitagabend und vor einer erwarteten größeren Kulisse sei mit einem intensiven Stadtduell zu rechnen. „Ich erwarte ein Spiel voller Kampf und Leidenschaft“, sagt Gehrt. Für seine Mannschaft werde es deshalb entscheidend sein, sich nicht von der Derbyatmosphäre anstecken zu lassen. „Unsere Aufgabe wird es sein, ruhig aufzutreten, den Kampf anzunehmen. Wir brauchen unsere Tugenden, Leidenschaft auf dem Platz und eine gewisse Geduld und Professionalität.“
Die Favoritenrolle möchte der Trainer dabei ausdrücklich annehmen. „Wenn wir unseren Plan über 90 oder 120 Minuten auf den Platz bekommen, gehen wir als Sieger vom Feld“, ist Gehrt überzeugt. Gleichzeitig warnt er seine Spieler davor, das Spiel aufgrund des Klassenunterschieds auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wenn wir denken, dass wir das nebenbei erledigen, werden wir gnadenlos an unsere Grenzen kommen.“
Dass die Kräfteverhältnisse auf dem Papier im Derby nicht automatisch etwas bedeuten müssen, zeigt auch der Blick zurück. Zuletzt standen sich beide Geraer Mannschaften in der Saison 2024/25 in der Landesklasse gegenüber. Beide Begegnungen endeten mit einem 2:2. Ein solches Ergebnis würde diesmal allerdings nicht für eine Entscheidung nach 90 Minuten sorgen. Im Landespokal müsste im Falle eines Remis nach regulärer Spielzeit die Verlängerung herhalten.
Für Westvororte geht es deshalb am Freitagabend um weit mehr als nur den Einzug in die nächste Runde. Die Scheuben-Kicker wollen den Derbycharakter annehmen, ihre Favoritenrolle bestätigen und gleichzeitig den ersten kleinen Schritt aus dem bislang schwierigen Saisonstart machen. Dass dabei Prestige, Leidenschaft und Pokalspannung aufeinandertreffen, dürfte am Freitagabend garantiert sein.