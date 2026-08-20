Westvororte will im Pokalderby die Wende einleiten

2020 stand Daniel Gehrt selber noch für Westvororte im Testspiel gegen Eurotrink auf den Platz, nun betreut er das Team von Außen im Pokalderby. – Foto: © Beate Pauli

Vier Punkte aus den ersten drei Spielen stehen bei den Eurotrink Kickers bislang zu Buche. Westvororte hingegen wartet noch auf den ersten Zähler. Nach Niederlagen gegen Bad Berka, Fahner Höhe und zuletzt beim FC Thüringen Weida ist der Pokal für die Mannschaft von Trainer Daniel Gehrt nun eine willkommene Abwechslung zum Ligaalltag – auch wenn der Coach die Prioritäten klar setzt. „Der Ligastart war nicht wirklich optimal und so, wie wir ihn uns vorgestellt haben“, sagt Gehrt. Gleichzeitig sieht der Trainer durchaus Ansätze, die Mut machen. Bereits in Bad Berka wäre aus seiner Sicht mehr möglich gewesen, unter anderem aufgrund eines vergebenen Elfmeters und der Chance zum 2:2. Gegen Fahner Höhe habe seine Mannschaft dagegen „wirklich schlecht“ gespielt. In Weida, dem aus Gehrts Sicht qualitativ stärksten Gegner der bisherigen drei Partien, habe Westvororte schließlich eine Reaktion gezeigt. „Wir haben in Weida die richtigen Ansätze gefunden“, blickt der Coach zurück. Genau daran soll im Pokal angeknüpft werden. Denn ein Weiterkommen im Stadtduell könnte nicht nur sportlich attraktiv sein, sondern auch einen Schub für die kommenden Wochen geben. „So ein Spiel kann den nächsten Wochen auch eine andere Richtung geben und uns Selbstvertrauen geben“, erklärt Gehrt. Gleichzeitig erinnert er daran, dass dies im vergangenen Jahr im Pokal nicht gelungen sei.

Derby mit besonderer Brisanz Dass die Partie am Freitag mehr ist als ein gewöhnliches Pokalspiel, steht für Gehrt außer Frage. „Es hat eine brisante Bedeutung. Ich musste bei der Auslosung lachen“, sagt der Trainer. Zu gut kennt man sich innerhalb der Geraer Fußballszene. Viele Spieler standen bereits gemeinsam auf dem Platz, teilweise beim JFC, und auch abseits des Fußballplatzes kennt man sich. „Es ist ein Derby, jeder kennt sich. Man wird sich nicht groß überraschen“, beschreibt Gehrt die besondere Konstellation. Teilweise gingen die Spieler sogar gemeinsam weg. Entsprechend groß ist der Stellenwert des Duells innerhalb der Stadt. Trotz aller Derby-Emotionen will der Westvororte-Coach die Partie aber nicht größer machen, als sie ist. „Dennoch ist es eine Runde im Pokal, in der wir weiterkommen wollen und uns mit einem guten Gegner belohnen wollen.“ Der Pokal soll ein Bonus sein – die Hauptaufgabe bleibt der Klassenerhalt in der Thüringenliga. Nach dem Pokalspiel wartet mit dem Heimspiel gegen den 1. Suhler SV bereits die nächste wichtige Aufgabe im Ligabetrieb.