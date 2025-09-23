Westvororte erkämpft Punkt in Unterzahl

Frühe Führung für den TSV - Rote Karte bringt Wende

Westvororte begann mutig, setzte die Heimelf mit hohem Pressing unter Druck und zwang die Abwehr der Gastgeber zu Fehlern. Bereits in der 4. Minute nutzte der erst 18-jährige Julian Hoyer eine Unstimmigkeit in der Borscher Defensive und brachte sein Team aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Wenig später hatte Philipp Rehnelt nach einer Ecke sogar das 0:2 auf dem Kopf, zielte aber knapp über das Tor. Die Gäste hatten das Spiel bis Mitte der ersten Hälfte im Griff, standen defensiv stabil und unterbanden die langen Bälle der Hausherren meist frühzeitig. Doch in der 35. Minute folgte der Knackpunkt: Nach einem harten Einsteigen von Rehnelt zeigte der Schiedsrichter zunächst Gelb, nahm die Entscheidung nach Rücksprache mit seinem Assistenten jedoch zurück und stellte den TSV-Spieler mit Rot vom Platz. In Unterzahl musste Westvororte fortan deutlich mehr investieren. Kurz vor der Pause (45.) nutzte Borsch die numerische Überlegenheit aus: Nach einem starken Pass in die Schnittstelle traf Maxim Bevz zum 1:1-Ausgleich.

Starker Kampf in Unterzahl

Im zweiten Durchgang entwickelte sich vor rund 200 Zuschauern eine offene Partie. Trotz Unterzahl hielt der TSV nicht nur dagegen, sondern setzte selbst offensive Akzente. Chancen von Lenny Schumann, Markus Klotz und Sascha Winefeld sorgten immer wieder für Gefahr. Auf der anderen Seite musste Keeper Cedric Thrum mehrfach in höchster Not retten und avancierte mit starken Paraden zum Rückhalt seiner Mannschaft. Besonders in der Schlussphase, als Borsch mit wütenden Angriffen auf den Sieg drängte, blieb er hellwach. Nach vier Minuten Nachspielzeit war der Kraftakt vollbracht: Westvororte erkämpfte sich beim favorisierten SV Borsch ein 1:1 und nahm einen wichtigen Auswärtspunkt mit nach Gera.