Westsaar und Nordsaar-Pokal mit komplettem Turnierbaum

Ab Runde 2 kommt dann für die verbleibenden 32 Teams der inzwischen bekannte Turnierbaum zum Einsatz. Die zugelosten Nummern für den Baum sehen sie hier:
1 SSV Überherrn
2 SV Limbach-Dorf
3 1. FC Schmelz
4 SV Düren-Bedersdorf
5 SV Britten-Hausbach
6 SF Bietzen-Harlingen
7 SV Weiskirchen Konfeld
8 TuS Beaumarais
9 SF Hostenbach
10 SV Lockweiler-Krettnich
11 SSV Saarlouis
12 SV Hülzweiler
13 SG Honzrath-Haustadt
14 FSV Hemmersdorf
15 FSV Saarwellingen
16 SF Rehlingen-Fremersdorf
17 SSV Pachten
18 FSV Menningen
19 FV Schwarzenholz
20 SCV Orscholz
21 FV Stella Sud
22 SG Nalbach-Piesbach
23 SF Thailen
24 SSV Oppen
25 DJK Dillingen
26 SV Felsberg
27 SV Bardenbach
28 FSG Bous
29 SF Saarfels
30 SC Roden
31 SV Wahlen-Niederlosheim
32 TuS Michelbach
Auf einen Blick: 2. Runde Westsaar
1 SC Eiweiler
2 SG Dirmingen-Berschweiler
3 SV Namborn
4 1. FC Lautenbach
5 Spvgg Sötern
6 SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf
7 SV Illingen
8 FC Uchtelfangen
9 SV Überroth
10 SG Oberkirchen-Grügelborn
11 SG Bliesen-Winterbach
12 SV Göttelborn
13 SG Hirstein-Mosberg
14 SC Wemmetsweiler
15 SV Bubach-Calmesweiler
16 VfB Hüttigweiler
17 SG Thalexweiler-Aschbach
18 STV Urweiler
19 SV Leitersweiler
20 FC Kutzhof
21 SV Remmesweiler
22 VfB Heusweiler
23 SG Steinberg-D./Walhausen
24 SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler
25 SV Wustweiler
26 FC BW St. Wendel
27 Victoria St. Wendel
28 SG Peterberg
29 SG Hoof-Osterbrücken
30 SV Holz/Wahlschied
31 TSV Sotzweiler
32 VfR Otzenhausen
Auf einen Blick: Runde 2 Nordsaar
In Runde 3 spielen dann der Sieger aus 1 gegen 2 gegen den Sieger aus 3 gegen 4 usw.
Die jeweiligen Sieger des oberen und unteren Turnierbaumes qualifizieren sich für die 6. Runde des Sparkassen-Pokals, der saarlandweit ausgetragen wird. Außerdem wird Mitte Mai 2026 zwischen diesen beiden Mannschaften auch noch der Kreispokalsieger Ostsaar ausgespielt.
Nochmal ist es wichtig zu erwähnen: Unabhängig von der zugelosten Zahl, hat immer das klassentiefere Team Heimrecht.