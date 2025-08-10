Westsaar-Pokal mit komplettem Turnierbaum

Ab Runde 2 kommt dann für die verbleibenden 32 Teams der inzwischen bekannte Turnierbaum zum Einsatz. Die zugelosten Nummern für den Baum sehen sie hier:

3 1. FC Schmelz

4 SV Düren-Bedersdorf

5 SV Britten-Hausbach

6 SF Bietzen-Harlingen

7 SV Weiskirchen Konfeld

8 TuS Beaumarais

9 SF Hostenbach

10 SV Lockweiler-Krettnich

11 SSV Saarlouis

12 SV Hülzweiler

13 SG Honzrath-Haustadt

14 FSV Hemmersdorf

15 FSV Saarwellingen

16 SF Rehlingen-Fremersdorf







Unterer Turnierbaum:

17 SSV Pachten

18 FSV Menningen

19 FV Schwarzenholz

20 SCV Orscholz

21 FV Stella Sud

22 SG Nalbach-Piesbach

23 SF Thailen

24 SSV Oppen

25 DJK Dillingen

26 SV Felsberg

27 SV Bardenbach

28 FSG Bous

29 SF Saarfels

30 SC Roden

31 SV Wahlen-Niederlosheim

32 TuS Michelbach

In Runde 3 spielen dann der Sieger aus 1 gegen 2 gegen den Sieger aus 3 gegen 4 usw.

Die jeweiligen Sieger des oberen und unteren Turnierbaumes qualifizieren sich für die 6. Runde des Sparkassen-Pokals, der saarlandweit ausgetragen wird. Außerdem wird Mitte Mai 2026 zwischen diesen beiden Mannschaften auch noch der Kreispokalsieger Ostsaar ausgespielt.

Nochmal ist es wichtig zu erwähnen: Unabhängig von der zugelosten Zahl, hat immer das klassentiefere Team Heimrecht.