Westsaar-Pokal mit komplettem Turnierbaum

Ab Runde 2 kommt dann für die verbleibenden 32 Teams der inzwischen bekannte Turnierbaum zum Einsatz. Die zugelosten Nummern für den Baum sehen sie hier:
1 SSV Überherrn
2 SV Limbach-Dorf
3 1. FC Schmelz
4 SV Düren-Bedersdorf
5 SV Britten-Hausbach
6 SF Bietzen-Harlingen
7 SV Weiskirchen Konfeld
8 TuS Beaumarais
9 SF Hostenbach
10 SV Lockweiler-Krettnich
11 SSV Saarlouis
12 SV Hülzweiler
13 SG Honzrath-Haustadt
14 FSV Hemmersdorf
15 FSV Saarwellingen
16 SF Rehlingen-Fremersdorf
17 SSV Pachten
18 FSV Menningen
19 FV Schwarzenholz
20 SCV Orscholz
21 FV Stella Sud
22 SG Nalbach-Piesbach
23 SF Thailen
24 SSV Oppen
25 DJK Dillingen
26 SV Felsberg
27 SV Bardenbach
28 FSG Bous
29 SF Saarfels
30 SC Roden
31 SV Wahlen-Niederlosheim
32 TuS Michelbach
In Runde 3 spielen dann der Sieger aus 1 gegen 2 gegen den Sieger aus 3 gegen 4 usw.
Die jeweiligen Sieger des oberen und unteren Turnierbaumes qualifizieren sich für die 6. Runde des Sparkassen-Pokals, der saarlandweit ausgetragen wird. Außerdem wird Mitte Mai 2026 zwischen diesen beiden Mannschaften auch noch der Kreispokalsieger Ostsaar ausgespielt.
Nochmal ist es wichtig zu erwähnen: Unabhängig von der zugelosten Zahl, hat immer das klassentiefere Team Heimrecht.