Westsaar-Pokal: 20 Pokalspiele in Runde 1

Hier alle Spiele auf einen Blick: WESTSAARPOKAL

In Runde Zwei werden dann die verbleibenden 32 Mannschaften in den mehrfach erwähnten Turnierbaum gelost, in dem alle Gegner bis zum Endspiel festgelegt sein werden. Nur die beiden Endspielteilnehmer des West-Saarpokals bekommen dann einen Startplatz für den saarlandweiten Sparkassen-Pokal, in dem auch die höherklassigen Teams teilnehmen werden.