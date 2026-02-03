Westrich vorneweg, Hedefspor greift an – BZL Staffel 10 im Check von Isaija Zecevic · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

Der SV Westrich führt die Tabelle an – der Vorsprung ist groß, aber nicht uneinholbar... – Foto: Matthias Keil

Die Bezirksliga Staffel 10 startet mit einer spannenden Ausgangslage in die Rückrunde. Während sich an der Tabellenspitze bereits ein klarer Favorit herauskristallisiert hat, präsentiert sich die Liga dahinter äußerst ausgeglichen. Zwischen Platz zwei und dem Tabellenkeller liegen nur wenige Punkte, sodass zahlreiche Mannschaften ihre Saisonziele neu definieren können – vom Angriff auf die Spitzenplätze bis hin zum Kampf um den Klassenerhalt. An der Spitze steht der SV Westrich, der mit 37 Punkten aus 16 Spielen bislang die konstanteste Mannschaft der Liga stellt. Westrich überzeugt vor allem durch Stabilität, Spielkontrolle und eine hohe Konstanz, sowohl in Heim- als auch in Auswärtsspielen. Die Erwartungen für die Rückrunde sind klar formuliert: Der SV Westrich geht als Topfavorit in die zweite Saisonhälfte und hat beste Voraussetzungen, seine Position zu behaupten.

Dahinter folgt ein Verfolgerfeld, das zwar über viel Qualität verfügt, bislang jedoch nicht durchgängig konstante Leistungen zeigen konnte. Der FC Castrop-Rauxel zählt mit 40 erzielten Treffern zu den offensivstärksten Teams der Liga, offenbart defensiv jedoch noch Verbesserungspotenzial. Westfalia Huckarde stellt mit 41 Toren sogar die beste Offensive der Liga, ließ jedoch aufgrund von Leistungsschwankungen bereits mehrere Punkte liegen. Gelingt es Huckarde, mehr Ausgewogenheit ins Spiel zu bringen, ist eine Platzierung im oberen Tabellendrittel realistisch. Türkiyemspor setzt seine positive Entwicklung als Aufsteiger fort und überzeugt insbesondere durch mannschaftliche Geschlossenheit und taktische Disziplin. Ziel für die Rückrunde dürfte es sein, sich dauerhaft im oberen Mittelfeld zu etablieren. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der SpVg BG Schwerin, wobei hier der angekündigte Rückzug zum Saisonende eine besondere Rolle spielt. Sportlich ist das Potenzial für eine starke Rückrunde vorhanden, entscheidend wird jedoch sein, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht.