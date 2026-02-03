Westrich vorneweg, Hedefspor greift an – BZL Staffel 10 im Check

Die Bezirksliga Staffel 10 startet mit einer spannenden Ausgangslage in die Rückrunde. Während sich an der Tabellenspitze bereits ein klarer Favorit herauskristallisiert hat, präsentiert sich die Liga dahinter äußerst ausgeglichen. Zwischen Platz zwei und dem Tabellenkeller liegen nur wenige Punkte, sodass zahlreiche Mannschaften ihre Saisonziele neu definieren können – vom Angriff auf die Spitzenplätze bis hin zum Kampf um den Klassenerhalt.
An der Spitze steht der SV Westrich, der mit 37 Punkten aus 16 Spielen bislang die konstanteste Mannschaft der Liga stellt. Westrich überzeugt vor allem durch Stabilität, Spielkontrolle und eine hohe Konstanz, sowohl in Heim- als auch in Auswärtsspielen. Die Erwartungen für die Rückrunde sind klar formuliert: Der SV Westrich geht als Topfavorit in die zweite Saisonhälfte und hat beste Voraussetzungen, seine Position zu behaupten.
Dahinter folgt ein Verfolgerfeld, das zwar über viel Qualität verfügt, bislang jedoch nicht durchgängig konstante Leistungen zeigen konnte. Der FC Castrop-Rauxel zählt mit 40 erzielten Treffern zu den offensivstärksten Teams der Liga, offenbart defensiv jedoch noch Verbesserungspotenzial. Westfalia Huckarde stellt mit 41 Toren sogar die beste Offensive der Liga, ließ jedoch aufgrund von Leistungsschwankungen bereits mehrere Punkte liegen. Gelingt es Huckarde, mehr Ausgewogenheit ins Spiel zu bringen, ist eine Platzierung im oberen Tabellendrittel realistisch.
Türkiyemspor setzt seine positive Entwicklung als Aufsteiger fort und überzeugt insbesondere durch mannschaftliche Geschlossenheit und taktische Disziplin. Ziel für die Rückrunde dürfte es sein, sich dauerhaft im oberen Mittelfeld zu etablieren. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der SpVg BG Schwerin, wobei hier der angekündigte Rückzug zum Saisonende eine besondere Rolle spielt. Sportlich ist das Potenzial für eine starke Rückrunde vorhanden, entscheidend wird jedoch sein, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht.
Als möglicher Überraschungskandidat für die Rückrunde gilt der SV Herbede. Trotz negativer Tordifferenz präsentiert sich das Team als schwer zu bespielen und zeigt insbesondere in direkten Duellen Stabilität. Ein guter Start nach der Winterpause könnte den Weg nach oben ebnen.
Das Tabellenmittelfeld bleibt insgesamt äußerst eng. TuS Heven, SC Weitmar, TuS Hattingen und CF Kurdistan bewegen sich auf einem ähnlichen Leistungsniveau, wobei häufig die Tagesform den Ausschlag gibt. Besonders TuS Hattingen konnte zuletzt positive Entwicklungen verzeichnen und könnte sich bei anhaltender Formstärke weiter nach oben orientieren.
Im unteren Bereich der Tabelle rückt vor allem Hedefspor Hattingen in den Fokus. Der Aufsteiger hat frühzeitig reagiert und mit der Verpflichtung von Marco Terrazino ein deutliches Zeichen gesetzt. Terrazino bringt Erfahrung, Spielintelligenz und Führungsqualitäten mit. Die Erwartungen gehen dabei über den reinen Klassenerhalt hinaus: Hedefspor besitzt das Potenzial, sich in der Rückrunde bis ins gesicherte Mittelfeld vorzuarbeiten, sofern die neue Qualität schnell greift.
Eine schwierige Ausgangslage haben aktuell FC Sarajevo, Mengede 08/20 und SW Wattenscheid 08. Diese Teams zählen derzeit zu den Hauptkandidaten im Tabellenkeller, insbesondere aufgrund schwacher Ergebnisse in den letzten Spielen. Dennoch bleibt festzuhalten: In einer derart engen Liga können direkte Duelle schnell neue Dynamiken erzeugen.
Insgesamt verspricht die Rückrunde der Bezirksliga Staffel 10 große Spannung. Der SV Westrich verfügt über beste Voraussetzungen, seine Spitzenposition zu verteidigen, während dahinter viele Konstellationen offenbleiben. Hedefspor könnte sich mit dem personellen Impuls positiv entwickeln, und auch Herbede bringt das Potenzial für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte mit.