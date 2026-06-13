Westrhauderfehn präsentiert ersten Neuzugang in Form von Otis Cop

TuRa Westrhauderfehn hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Der Bezirksligist verstärkt sich mit Otis Cop, der vom SV Gotano an die Werftstraße wechselt.
Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler machte in der abgelaufenen Spielzeit mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam. In 17 Einsätzen erzielte Cop sieben Treffer und stellte damit seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis.
Neben seinem Engagement auf dem Platz bringt der Neuzugang auch abseits des Spielfelds viel Leidenschaft für den Fußball mit. Der Mittelfeldspieler ist zudem als C-Jugend-Trainer aktiv und übernimmt dort Verantwortung im Nachwuchsbereich.
Mit der Verpflichtung von Cop sichert sich TuRa Westrhauderfehn den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der Verein begrüßte den Offensivspieler mit den Worten: „Schön, dass du da bist, Otis! Wir wünschen dir viele schöne Momente an der Werftstraße.“
Damit setzt TuRa Westrhauderfehn frühzeitig ein erstes Zeichen für die Kaderplanung der Saison 2026/27.