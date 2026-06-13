Westrhauderfehn präsentiert ersten Neuzugang in Form von Otis Cop

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TuRa Westrhauderfehn hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Der Bezirksligist verstärkt sich mit Otis Cop, der vom SV Gotano an die Werftstraße wechselt.

Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler machte in der abgelaufenen Spielzeit mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam. In 17 Einsätzen erzielte Cop sieben Treffer und stellte damit seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis.

Neben seinem Engagement auf dem Platz bringt der Neuzugang auch abseits des Spielfelds viel Leidenschaft für den Fußball mit. Der Mittelfeldspieler ist zudem als C-Jugend-Trainer aktiv und übernimmt dort Verantwortung im Nachwuchsbereich.