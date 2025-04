Westpokalfinale: Rassige Zweikämpfe, voller Einsatz - Langquaid on top

Blau-weiße Bengalos aus dem Block der mitgereisten Fans aus Langquaid sorgten anfangs für eine Spielunterbrechung, bevor Aaron Bice in der elften Minute die erste Großchance für die Gäste hatte. Im Gegenzug hätte SVN-Kicker Johannes Körbl freistehend vor dem gegnerischen Kasten einnetzen können, doch dieser verzog knapp. In der 17. Minute sorgte Stefan Schuster dann für die Labertaler Führung. Bereits fünf Minuten später erhöhte Teamkollege Florian Brunner per Dropkick aus 25 Metern auf 2:0.

Rassige Zweikämpfe, viel Tempo und voller Einsatz prägten die erste Hälfte im Waldstadion zu Neufraunhofen. Die heimischen Grafen konnten dabei nur wenig Durchschlagskraft entwickeln. Nach dem Seitenwechsel kam dann die verletzungsgeschwächte Heimelf auch vermehrt zu Chancen - und erzielte in der 64. Minute folgerichtig den Anschlusstreffer durch Florian Schoene. Am Ende behielt jedoch der Pokalspezialist aus Langquaid die Oberhand - trotzdem dass Neufraunhofen über einige Strecken hinweg mehr Ballbesitz hatte, am Ende jedoch gegen eine starke Langquaider Defensive nicht die zwingenden Mittel fand.

Der SVN, Zweitplatzierter der Bezirksliga-West, kann somit weiterhin seinen Negativtrend nicht beenden und "den Hebel wieder umlegen", wie es sich SVN-Co-Spielertrainer Daniel Treimer vor Anpfiff gewünscht hat. Die pokalerfahrene Wax-Truppe hingegen kann nach 2023 (und der dritten Endspiel-Teilnahme in Folge) erneut in die erste Runde des BFV-Totopokals einziehen.