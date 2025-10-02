Die SpVg Frechen 20 (in weiß) will am Sonntag den 1. FC Düren die ersten Heim-Punkte abnehmen. – Foto: Nick Förster

„Westkampfbahn ist ein heißes Pflaster“ – Frechen reist mit Respekt an Heimstarke Dürener fordern Frechens Selbstvertrauen heraus Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga 1. FC Düren Frechen

Schafft es die SpVg Frechen 20 Punkte aus der Westkampfbahn zu entführen? Der 1. FC Düren hat bislang ausschließlich vor heimischem Publikum gepunktet und will seine Serie fortsetzen. Die Gäste reisen als Tabellenfünfter mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie zuletzt Fortuna Köln II knapp bezwingen konnten. Während Düren auf die Unterstützung der eigenen Fans und erfahrene Rückkehrer baut, vertraut Frechen auf seine geschlossene Stärke und das Momentum.

Düren setzt auf Heimstärke Für Trainer Luca Lausberg ist die Rückkehr an die Westkampfbahn ein wichtiger Faktor: „Sicherlich fühlen wir uns zu Hause sehr wohl. Es ist unser Rasenplatz und mit den fantastischen Zuschauern im Rücken ist jedes Heimspiel ein Highlight. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn wir zu Hause weiterhin punkten und in Zukunft auch die Auswärtsspiele erfolgreicher bestreiten.“ Dass die Aufgabe gegen Frechen nicht leicht wird, ist ihm bewusst: „Frechen hat eine sehr super Truppe, sie machen es mit und ohne Ball sehr seriös und abgeklärt. Sie sind in der Lage, eine hohe Intensität zu fahren. Daran werden wir uns am Sonntag messen lassen müssen und mit ganz viel Herz dagegenhalten, um gegen einen starken Gegner bestehen zu können.“

Personell kann Lausberg mit Marcel Olschewski und Nils Schütte auf zwei wichtige Rückkehrer zurückgreifen. Die Langzeitverletzten Jason Harding, Rade Kostadinov und Ilhan-Serhat Kocamis werden weiterhin ausfallen. Özbay: "Immer noch ein heißes Pflaster"

Auf der anderen Seite reist die SpVg Frechen 20 mit viel Selbstvertrauen an. Trainer Okan Özbay schwärmt von der Kulisse: „Zwei Heimspiele, zwei Siege. Anscheinend ist die Westkampfbahn immer noch ein heißes Pflaster. Trotzdem freuen wir uns sehr auf die Partie dort. Es ist ein schönes Stadion und hoffen wir mal auf eine tolle Atmosphäre.“ Sportlich stellt er sich auf eine intensive Partie ein: „Düren hat angeführt von Nils Schütte und Philipp Simon zwei sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen. Und dann wirklich mit den besten Talenten aus der Region in ihrem Kader." Respekt zollt der 32-Jährige vor dem gemeisterten Umbruch beim Gastgeber. "Hut ab, dass sie es nach dem Umbruch im Sommer hingekriegt haben, einen sehr, sehr ordentlichen Kader zu bilden. Sie spielen mutigen, intensiven Fußball mit einem hohen Pressing in der Regel. Von daher sind wir gespannt, ob sie ihrer Linie treu bleiben oder ob sie ein bisschen was verändern werden.