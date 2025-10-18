Westkampfbahn bleibt Festung – Deuker: "Wir waren am Dreier dran"

Ein torloses, aber keinesfalls ereignisloses Derby erlebten 310 Zuschauer am Freitagabend an der Westkampfbahn: Der 1. FC Düren und der FC Wegberg-Beeck trennten sich 0:0 – ein Ergebnis, das beiden Mannschaften am Ende zwar nicht wehtat, aber auch niemanden zu 100 Prozent zufriedenstellte.

Beeck besser vor der Pause

Dürens Trainer Luca Lausberg erkannte klare Vorteile beim Gegner in der Anfangsphase:

„Die erste Halbzeit ging an Wegberg-Beeck. Da hatte der Gast zwei bis drei große Möglichkeiten, um in Führung zu gehen.“ Seine Mannschaft habe „im Ballbesitz nicht klar genug“ agiert und sei „zu ungeduldig in gewissen Phasen“ gewesen. Vor allem ärgerte Lausberg die leichten Ballverluste nach gewonnenen Zweikämpfen: „Da hat Beeck ihre Qualitäten gezeigt.“

Die Gäste standen kompakt, lauerten auf Umschaltmomente und setzten immer wieder Nadelstiche. Ein Treffer der Gäste Mitte der ersten Hälfte wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannt.

Düren steigert sich – Chancen zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel war Düren besser im Spiel: „Wir waren kontrollierter und strukturierter. Unser Gegenpressing hat besser funktioniert.“ Der FCD erspielte sich „drei Großchancen, wo das Pendel auch in unsere Richtung hätte schlagen können“.

Lausbergs Fazit fiel daher differenziert aus: „Die erste Halbzeit geht an Beeck, die zweite an uns. Das Unentschieden kann man so unterschreiben. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment für 90 Minuten Arbeit aussprechen – die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen.“

Deuker: „Wir waren heute am Dreier dran“

Auf Beecker Seite überwog jedoch das Gefühl, mehr als nur einen Punkt verdient zu haben. Trainer Albert Deuker sprach von einem deutlichen Aufwärtstrend: „Es war ein riesiger Schritt nach vorne von meiner Mannschaft – eine unfassbare Leistungssteigerung nach den Rückschlägen letzte Woche.“ Beeck sei „die erste Mannschaft, die von der Westkampfbahn einen Punkt mitnimmt“ und habe „mehrfach den Matchwinner am Fuß“ gehabt.

Trotz Punktgewinn herrschte im Lager der Gäste nicht nur Freude: „Die Jungs waren nach dem Abpfiff sehr enttäuscht – aber das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Heute waren wir am Dreier dran.“