Westkampfbahn bleibt Festung: 1. FC Düren siegt erneut

Nach dem Abpfiff versammelten sich die Spieler des 1. FC Düren Arm in Arm vor den Fans, die hinter der Balustrade geduldig warteten. Philipp Simon skandierte lautstark: „Niemand erobert die Westkampfbahn.“ Die treuen Anhänger stimmten sofort mit ein und intonierten im Anschluss noch: „Die Nummer eins der Stadt sind wir.“

Trotz des nasskalten Wetters war die Stimmung unter den rund 300 Zuschauern prächtig, denn die Dürener hatten auf heimischem Geläuf erneut eine überzeugende Leistung abgeliefert und so den nächsten Dreier in der Fußball-Mittelrheinliga eingefahren. Gegen den starken Aufsteiger SSV Bornheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg am Sonntagnachmittag mit 4:2 (2:1) durch. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es war das erwartete interessante Spiel, Bornheim hat uns alles abverlangt. Unter dem Strich war es in meinen Augen ein verdienter Heimerfolg“, resümierte der FCD-Coach.

Die Gastgeber schüttelten sich kurz und suchten nun ebenfalls ihr Glück in der Offensive. Philipp Simon entwischte seinem Bewacher auf der linken Seite und überwand Bornheims Schlussmann Tom Buhl aus spitzem Winkel zum 1:1 (5.). Fortan entwickelte sich auf seifigem Untergrund ein offener Schlagabtausch.

Die Partie nahm von Beginn an Fahrt auf. Bornheims Julio Molongua prüfte Yannick Marko direkt mit einem Schlenzer aus gut 30 Metern, doch Dürens Keeper wehrte den Ball so gerade noch ab. Ein paar Zeigerumdrehungen später war er dann aber geschlagen. Diesmal hatte Molongua mit einem Lupfer fast von der Mittellinie Erfolg – 1:0 (4. Minute).

Die Dürener hatten nun etwas mehr Ballbesitz und fanden öfters die Lücken in der gegnerischen Abwehr. Die Gäste lauerten hingegen auf schnelle Umschaltmomente. Nach einem guten Angriff über die rechte Seite war Marcel Olschewski im Sechzehner per Kopf zur Stelle; sein Abschluss ging knapp am Gehäuse vorbei (13.). Düren drückte weiter aufs Tempo, weitere gute Chancen blieben jedoch ungenutzt. Bei einem Konter der Gäste setzte Nick Hirschfeld seinen Teamkollegen Nils Wolters in Szene, der die Kugel unbedrängt an den Pfosten hämmerte (14.)

Auf der gegenüberliegenden Seite tankte sich Raban Laux durch die Hintermannschaft der Gäste; seinen Schuss lenkte Buhl so gerade noch ums Aluminium. Die anschließende Ecke landete bei Ali Alawie, der per Kopf zum umjubelten 2:1 traf (17.). In der Folge hätten die Dürener die Führung sogar weiter ausbauen können, doch Jannis Kuckertz (32.) und Simon (40.) vergaben weitere gute Möglichkeiten.

FCD antwortet postwendend

Die ersten Minuten in Hälfte zwei plätscherten ein wenig vor sich hin, ehe die Gäste den Vorwärtsgang einlegten. Einen Angriff über die linke Seite vollendete schließlich Hirschfeld aus kurzer Distanz zum nicht unverdienten 2:2 (56.). Doch die Gastgeber antworteten erneut postwendend: Eine mustergültige Hereingabe drückte Alawie aus fünf Metern mit der Innenseite ins Netz – 3:2 (57.). „Die Moral, die die Truppe entwickelt hat, ist sensationell“, lobte Lausberg seine Schützlinge für die Steh-Auf-Mentalität.

Nun ging es auf dem immer matschigeren Rasen hin und her. Erst scheiterte Simon für Düren aussichtsreich, dann war es Samy Jaksic, der einen Lupfer von Bornheims Hirschfeld auf der Linie klärte (beide 68.). Nach einem eher ungewollten Doppelpass mit Simon machte Olschewski schließlich den Deckel drauf. Der offensive Mittelfeldspieler markierte aus spitzem Winkel das umjubelte 4:2 für die Hausherren.

In der Nachspielzeit vergab Hirschfeld dann erneut eine gute Möglichkeit, kurze Zeit später war Schluss und der nächste Dreier des FCD aktenkundig. „Wir sind etwas schwach in die Partie gestartet, haben uns aber schnell gefangen und unsere Stärken gezeigt. Der Sieg war am Ende verdient“, unterstrich auch der auffällige Kuckertz, der die nächste Partie am 30. November in Königsdorf gelbgesperrt verpassen wird. „Wir haben einen super Teamspirit. Jeder gibt immer 100 Prozent. Es passt einfach gerade alles“, ergänzte der Sommerneuzugang, ehe er sich in Richtung Kabine verabschiedete.

Düren: Y. Marko – Jaksic, Schütte, Backhaus – Murakami, Laux, Olschewski (83. Kuschneruk), Miyoshi (90. Görnitz), J. Kuckertz (77. Kostadinov) – Alawie (77. Al Habaui), Simon (90. D. Marko)

