"Westheimer Hallenmasters" zieht von Bad Arolsen nach Marsberg um

– Foto: Markus Knauer

Das Westheimer Hallenmasters, eines der traditionsreichsten und größten Hallenfußball-Turniere der Region, wird künftig nicht mehr in Bad Arolsen, sondern in Marsberg stattfinden. Die Verlegung erfolgt mit Blick auf die optimalen Nutzungsmöglichkeiten der dortigen Dreifachturnhalle.

Der TV Germania Rhoden als Ausrichter des Turniers hat sich dabei vor der Entscheidung eng mit den beiden Hauptsponsoren, der Brauerei Westheim und der Schmidt-Gruppe Coesfeld, u.a. Betreiber der Spielstationen in Diemelstadt und Bad Arolsen, abgestimmt. Letztendlich haben dabei verschiedene Faktoren den endgültigen Ausschlag gegeben, so Stefan Bangert, Vorsitzender des TV Germania Rhoden. Zum einen ist es die bessere Nutzbarkeit der Halle. Die neue Spielstätte in Marsberg bietet größere Kapazitäten und eine optimalere Infrastruktur, die sowohl den Spielablauf erleichtern als auch das Catering und damit das Zuschauererlebnis verbessern sollen. Besonders positiv war auch das Engagement der Gastgeberstadt, allen voran Nadin Quest, Amtsleiterin des Amtes für Schulverwaltung, Sport und Kultur. Die Stadt Marsberg hat vom ersten Gespräch an ihre Unterstützung bei der logistischen Betreuung zugesagt und großes Interesse an der Ausrichtung dieses überregionalen Turniers mit 34 Mannschaften aus Hessen und Nordrhein-Westfalen bekundet. Dieses Engagement wurde von den Organisatoren besonders positiv bewertet. „Gastgeber eines dreitägigen Turniers dieser Größenordnung und diesem sportlichen Stellenwert zu sein, hat auch für die Stadt Marsberg eine besondere Bedeutung, zumal einer der beiden Hauptsponsoren, die Brauerei Westheim, im Stadtgebiet beheimatet ist“, begründet Bürgermeister Thomas Schröder das besondere Interesse der Stadt Marsberg.

Die größte Herausforderung bestand aus der Errichtung der gewohnten Rundum-Band in der Dreifachturnhalle. Aber auch diese Herausforderung konnte Dank einer großzügigen Spende der Marsberg Firma Holz-Tusche, die das benötigte Material für die neue Bande kostenlos zur Verfügung gestellt hat, bewältigt werden. „Der Wechsel des Austragungsortes markiert einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Westheimer Hallenmasters. Das Engagement der Stadt Marsberg hat uns überzeugt, dass Marsberg gerne Gastgeber unseres Turniers sein möchte“ erklärt Stefan Bangert, Vorsitzender des TV Germania Rhoden, den Wechsel von Bad Arolsen nach Marsberg.