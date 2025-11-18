Westheimer Hallenmasters: Jubiläumsausgabe wirft ihre Schatten voraus Öffentliche Auslosung der Turniergruppen am 4. Dezember

Im Januar zwei­tausend­zwanzig­und­sechs feiert das traditionelle Westheimer Hallenmasters sein zwanzigjähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten steht das Turnier für mitreißenden Hallenfußball, faire Duelle und eine besondere Atmosphäre in den Regionen Hessen, Waldeck, Sauerland und Westfalen. Erstmals wird das Event in der Dreifachturnhalle in Marsberg ausgerichtet.

Zur Einstimmung auf das Jubiläum laden die Organisatoren Vertreter aller teilnehmenden Vereine sowie regionale Presse- und Medienvertreter zur öffentlichen Auslosung der Gruppen der Damen- und Herrenmasters ein. Sie findet am Donnerstag, den vier­zehnten Dezember zwei­tausend­fünf­und­zwanzig, im Braustübchen auf dem Gelände der Brauerei Westheim statt. Das Braustübchen öffnet um 18 Uhr, die Auslosung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eingang befindet sich neben dem Sudhaus an der Kasseler Straße 7 in Marsberg-Westheim.

Die Gäste können sich auf einen unterhaltsamen Abend mit kleinem Imbiss und frisch gezapften Westheimer Bierspezialitäten oder „Limonahden“ freuen. Durch das Programm führt Gerhard Menkel, Sportredakteur der Waldeckischen Landeszeitung. Die Ziehung der Gruppen übernehmen ein Überraschungsgast des aktuellen Tabellenführers der zweiten Fußballbundesliga, dem SC Paderborn 07, sowie Nadin Quest, Amtsleiterin der Stadt Marsberg für Schule, Sport und Kultur.