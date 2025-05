Florian Pfaffl (rechts) bejubelt mit Marvin Czerwonka (links) den Heimsieg gegen den Kissinger SC. – Foto: Andreas Lode

Westheim mit Big-Points Die SpVgg baut ihren Vorsprung auf Auerbach aus +++ Zusmarshausen patzt bei Nullnummer und muss wieder um Meisterschaft zittern +++ Langerringen nutzt Schützenhilfe von Hiltenfingen +++ Kleinaitingen verliert trotz 2:0-Führung +++ Schwabegg lässt Punkte gegen Schlusslicht liegen Verlinkte Inhalte KL Augsburg Langerringen Hammerschm. Kissinger SC Zusmarshsn. + 10 weitere

Die Westheimer erkämpfen sich gegen den Kissinger SC ein 1:0 und bauen ihren Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz auf fünf Punkte aus. Das Fernduell um die Meisterschaft hat wieder an Brisanz gewonnen. Der Tabellenführer TSV Zusmarshausen leistete sich gegen den ASV Hiltenfingen eine 0:0-Panne und dadurch schmilzt der Vorsprung auf einen Punkt zusammen. Die SpVgg Langerringen findet gegen den SV Mering II mit 4:1 zu alter Stärke zurück.

„Wir haben eine klare Reaktion auf die Niederlage in Pfersee gezeigt“, lobt Trainer Thomas Hanselka seine Mannschaft. Dank einer starken, geschlossenen Defensive ließ sein Team über 90 Minuten kaum echte Torchancen zu. Die einzigen zwei nennenswerten Kissinger Gelegenheiten vereitelte Torhüter Daniele Miccoli stark. Marvin Czerwonka nutzte einen der gefährlichen Westheimer Konter nach 42 Minuten zur 1:0-Führung. „Wir waren immer wieder gefährlich nach Kontern und müssen eigentlich noch die Führung ausbauen“, sagt Hanselka. Ab der 71. Minute musste sein Team in Unterzahl bestehen, nachdem Florian Pfaffl die rote Karte gesehen hatte. Der Westheimer Defensivverbund hielt auch in Unterzahl Stand und sicherte drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 75

Tor: 1:0 Marvin Czerwonka (42.)

Rot: Florian Pfaffl (71./SpVgg Westheim)

Es war das erwartete Spiel aus Sicht der Zusmarshausener. „Hiltenfingen hat sich über 90 Minuten hinten reingestellt und in jeden Ball geworfen“, sagt Zusmarshausens Trainer Lukas Drechsler. Über die gesamte Spieldauer war es eine Partie auf ein Tor. „Wir hatten genug Chancen, heute konnten wir die nicht nutzen“, so Drechsler weiter. Trotz des Remis, bleibt Drechsler positiv. Sein Team steht weiterhin auf Platz eins und hat den direkten Aufstieg in der eigenen Hand. Dazu kommt: „In neun von zehn Fällen gewinnen wir das Spiel.“ Zusmarshausen bleibt dennoch auf Aufstiegskurs. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 100

Mit diesem Schuss zum 1:0 öffnete Lukas Müller-Daxbacher (weißes Trikot) die Tür zum Langerringer Sieg. – Foto: Hieronymus Schneider

Spieltext Langerringen - SV Mering II Die Langerringer zeigten mit einer starken Leistung, dass sie die Meisterschaft noch nicht aufgegeben haben. Nach zehn Minuten knallte Robin Keiß aus dem Mittelfeld mit einem Weitschuss über den Torwart an die Latte und danach hatten Ömer Öztürk und Lukas Müller gute Chancen. Dazwischen rettete Sebastian Grüner bei einem Schuss der Gäste auf das leere Tor vor einem Rückstand. In der 41. Minute drehte Lukas Müller-Daxbacher nach einem Querpass von Ömer Öztürk zwei Verteidiger aus und traf flach in die lange Ecke zur 1:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit häuften sich die Chancen der Platzherren und nach einer blitzsauberen Hereingabe von Nico Köbler erhöhte Lukas Müller- Daxbacher in der 62. Minute auf 2:0. Ein fahrlässig verursachter Foulelfmeter brachte die Meringer sechs Minuten später durch Maximilian Kless auf 2:1 heran, aber dann spielten nur noch die Platzherren auf das Gästetor. Als deren Keeper Tobias Leitermeier einen Schuss von Korhan Abacioglu abprallen ließ, war wieder Müller- Daxbacher zur Stelle und staubte zum 3:1 ab. Nico Köbler scheiterte dreimal am Torwart und einmal am Innenpfosten. Der krönende Abschluss war aber ein Fallrückzieher von Joshua Hieber nach einer schon abgewehrten Ecke, der ins Kreuzeck zum 4:1-Endstand einschlug. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Müller-Daxbacher (41.), 2:0 Lukas Müller-Daxbacher (62.), 2:1 Maximilian Kless (68. Foulelfmeter), 3:1 Lukas Müller-Daxbacher (77.), 4:1 Joshua Hieber (88.)

Der SV Schwabegg tat sich gegen den mit aller Macht gegen den Abstieg kämpfenden Gegner sehr schwer. In der 44. Minute geriet das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt durch einen berechtigten Foulelfmeter, den ihr Stürmer Yannick Mayr im eigenen Strafraum verursachte, sogar mit 0:1 in Rückstand. Marco Steinle verwandelte den Strafstoß für die Gäste. Ein Elfmeter verhalf den Platzherren aber auch zum Ausgleich in der 67. Minute. Einem Gästeverteidiger sprang der Ball an die Hand und Schiedsrichter Konstantin Riegel zeigte auf den Punkt. Sebastian Geiger ließ sich diese Chance nicht entgehen und stellte auf 1:1. Dabei blieb es dann auch. Der Schwabegger Torschütze flog in der 83. Minute nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er schon mit Gelb verwarnt war. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Konstantin Riegel (Langweid) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marco Steinle (44. Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Geiger (67. Handelfmeter)

Gelb-Rot: Sebastian Geiger (83./SV Schwabegg)

Zu Beginn der Partie hielten die Diedorfer gegen den Tabellendritten aus Merching gut mit, jedoch übernahmen die Gäste mit jeder Minute mehr die Überhand. In der 28. Minute brachte Julian Schmid Merching in Front, kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Andreas Lachner (40.). Nach dem Seitenwechsel brach die Mannschaft von Trainer Florian Sandner dann komplett ein. Abdulcebbar Demir erhöhte auf 0:3 (47.), bevor Julian Schmid noch viermal traf (49., 74., 82., 89.). Das 0:5 in der 74. Minute fiel per Strafstoß. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Julian Schmid (28.), 0:2 Andreas Lachner (40.), 0:3 Abdulcebbar Demir (47.), 0:4 Julian Schmid (49.), 0:5 Julian Schmid (74. Foulelfmeter), 0:6 Julian Schmid (82.), 0:7 Julian Schmid (89.)

Eine deutliche 0:4-Heimniederlage musste der TSV Welden im ersten Heimspiel nach dem gesicherten Klassenerhalt einstecken. Die erste Hälfte verschlief die Heimelf beinahe komplett, einziges Highlight der ersten 45 Minuten war der Treffer von Simon Winterhalter zum 0:1 (8.). Der TSV kam stark aus der Kabine und hätte in Person von Stefan Maier dreimal die Möglichkeit auszugleichen. Die mangelnde Chancenverwertung bestraften die Gäste in der 65. Minute in Person von Fabian Frieser. In der 69. Minute entschied Winterhalter mit dem 0:3 die Partie zugunsten der Gäste. Den 0:4-Endstand erzielte Ali Engin Kanbur per Foulelfmeter in der 82. Minute. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Linus Baumeister (Dinkelscherben) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Stefan Winterhalter (8.), 0:2 Fabian Frieser (65.), 0:3 Stefan Winterhalter (69.), 0:4 Ali Engin Kanbur (82. Foulelfmeter)