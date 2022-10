Westfalia unter Wert geschlagen

Das änderte sich aber in den zweiten 45 Minuten. Nur die ersten sechs Minuten gehörten noch den Rheinensern. Berisha traf fünf Minuten nach Wiederanpfiff den Querbalken, nur eine Minute später zielte er freistehend am Tor vorbei (51.). Anschließend drehten die Gäste aber auf und erspielten sich ein deutliches Übergewicht. Matthias Meis‘ Schuss in der 53. Spielminute ging nur knapp am Pfosten vorbei; acht Minuten später wurde ein Leerer Kopfball nach einer Ecke auf der Linie geklärt (61.). Auch Timo Selker nach einer langen Flanke von Timo Hüsing (63.) sowie Max Joormann mit zwei Fernschüssen in der 65. und 67. Spielminute, dessen zweiter Schuss hervorragend von Nico Lauenstein entschärft wurde, brachten das Runde nicht im Eckigen unter. Die Grün-Weißen lauerten nur auf Konter. Einen dieser Konter nutzen sie kurz vor Schluss zum 3:0-Endstand durch Kevin Beermann (86.).