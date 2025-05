Westfalia Soest: Fontana kommt aus Lippstadts U19 + weitere Abgänge

Nach dem emotionalen Abschied zahlreicher Spieler im Rahmen des letzten Heimspiels gegen den SV Maaslingen baut der SV Westfalia Soest konsequent an einem neuen Kader für die kommende Saison in der Westfalenliga. Ein erstes Signal dieser Neuausrichtung ist die Verpflichtung des 18-jährigen Gianni Fontana. Der Flügelspieler kommt aus der U19 des SV Lippstadt und wurde zuvor im Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn ausgebildet.

Die Soester Verantwortlichen sehen in Fontana mehr als nur einen Positionsersatz. „Gianni passt hervorragend zu uns; vom Alter her, aber auch von seiner Ausbildung ist er genau das, was wir suchen“, erklärte Trainer Dustin Hamel. „Er ist taktisch hervorragend ausgebildet, hat eine sehr, sehr gute Technik und durch ein gutes Spielverständnis überzeugt.“ Fontana hatte in Soest zwei Probetrainings absolviert, ehe er sich für den Wechsel entschied.

Auch Sportleiter Torsten Garbe sieht in der Verpflichtung einen Beleg für die Entwicklung des Vereins als Plattform für ambitionierte Nachwuchsspieler: „Gianni nimmt eine Stunde Fahrtzeit pro Strecke auf sich, weil wir ihm eben auch eine Perspektive bieten können. Er kann hier Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln, und das mit einem guten Trainerteam.“



Abschiede prägen das Saisonfinale

Neben der Verpflichtung Fontanas stand das Heimspiel am Sonntag ganz im Zeichen des Abschieds. Gleich 13 Spieler werden den Verein im Sommer verlassen, darunter mehrere Leistungsträger, die in die Regionalliga oder Oberliga wechseln.



Einige Spieler wechseln zu Topklubs: Lukas Kasparek zum Regionalligisten SC Wiedenbrück, Philipp Ratz steht offenbar vor einem Engagement beim Oberligisten Westfalia Rhynern, Lennart Hergenreider wird ebenfalls in der Oberliga auflaufen, er wechselt zur wiederbelebten U23 von Arminia Bielefeld. Und auch Simon Kötter könnte es in die Oberliga ziehen, wie kolportiert wird.



In die Bezirksliga zieht es Jonah Osterhoff (RW Westönnen), Bartek Dybiec (SuS Langscheid/Enkhausen) und Yasin Toy (SG Massen), zum Landesligisten RW Erlinghausen wechseln die Kumpels Sven Nartikoev und Dren Gashi. Offen ist, wohin es Keeper Beckmann und Elias Rienermann ziehen wird. Raphael Bierkämper steht mit seinem Knorpelschade wohl vor dem viel zu frühen Ende des Leistungssports; und auch Kapitän Steffen Hinne-Schneider legt aus gesundheitlichen Gründen zumindest mal eine Pause ein.





Kurzfristig entschieden wurde der Abschied von Torwart Thorben Beckmann, der den Verein aus beruflichen Gründen verlässt. „Beruflich hat sich etwas bei Torben verändert, so dass er es einfach nicht mehr schafft, regelmäßig bei uns zu trainieren“, erklärte Trainer Hamel. Die Nachfolge im Tor sei laut Garbe jedoch bereits geregelt: „Wir werden in der kommenden Woche einen neuen Torwart präsentieren.“