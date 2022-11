Westfalia scheitert am Aluminium und am Keeper

Die Leerer kamen gut in die Partei. Erik Schulte gab in der 11. Minute den ersten Schuss ab, doch Robin Gäbelein im Kasten der Gäste kam nicht in Bedrängnis. Vier Minuten später musste Gäbelein nach einem tollen Angriff über Timo Hüsing, Luca Raus und Erik Schulte seine ganze Klasse aufbieten, um den Schuss zur Ecke abwehren zu können. Erst nach einer halben Stunde kamen die Gäste das erste Mal gefährlich vor den Leerer Kasten. Nils Holthaus setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, doch Maurice Telgmann war zur Stelle (33.). Zwei Minuten später lag der Ball im Leerer Kasten, der Treffer fand wegen klarem Abseits aber keine Anerkennung (35.). Dagegen Anerkennung bekam der Treffer auf der Gegenseite drei Minuten später. Nach einem Konter über die Stationen Gerold Laschke und Erik Schulte landete der Ball beim mitgelaufenen Max Joormann, der die Kugel zur 1:0-Führung versenkte (38.). Das 2:0 vor der Pause verhinderte die Latte nach einem toll getretenen Freistoß von Gerold Laschke (41.).

Auch die 2. Hälfte fing mit einer guten Chance für die Heimelf an. Gerold Laschke prüfte Gäbelein (50.). Die Gäste kamen jetzt aber besser in die Partie, das Spielgeschehen verlagerte sich ein wenig mehr in die Hälfte der Leerer. Die letzten 30 Minuten hatten es dann in sich. Zunächst traf Erik Schulte die Latte, den Nachschuss setzte Timo Selker über die Latte (63.). Marcel Bernhardt zielte auf der Gegenseite ein wenig zu hoch (64.), ein weiterer Schuss verfehlte das Ziel seitlich (66.). Jonas Schulte köpfte einen Freistoß knapp neben die Bude (68.). Eine Minute später sah Felix Bödding die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl der Gäste hielt aber nur drei Minuten, denn dann musste Marcel Bernhardt bereits vorverwarnt nach Reklamierens ebenfalls den Platz verlassen (72.). Zehn Minuten vor Schluss sorgte dann Ralf Stöber mit einem Sonntagsschuss für den 1:1-Ausgleichstreffer. Die Gäste drückten anschließend auf das 2:1. Maurice Telgmann war bei einem Schuss vom eingewechselten Yves-Pascal Arlt aber zur Stelle (83.), Ralf Stöber zielte drei Minuten vor Schluss knapp neben den Kasten (87.). In der 90. und der 92. Spielminute hatte dann Gerold Laschke noch zwei sehr gute Möglichkeiten. Zunächst kam er nach einer Flanke von Timo Selker von der linken Seite frei zum Kopfball, doch Gäbelein verhinderte den Einschlag mit einer Glanztat. Bei der zweiten Situation bekam Gäbelein irgendwie noch die Hand an den Ball und wehrte auch diesen Hochkaräter ab. Nach 93 Minuten pfiff Thomas Wessel die Partie ab, Spieler beide Mannschaften lagen anschließend geschafft auf dem Rasen.